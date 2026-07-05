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民調：半數美國人 不再相信美國夢

記者陳熙文／華盛頓報導
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雖然民調顯示美國民眾對美國夢的信心大幅滑落，但美國人對於國家的向心力依然強大。（...
雖然民調顯示美國民眾對美國夢的信心大幅滑落，但美國人對於國家的向心力依然強大。（路透）

適逢美國250周年國慶，公共宗教研究所（PRRI）日前公布民調，顯示僅半數民眾對身為美國人感到非常自豪，且有半數的民眾不再相信「美國夢」依然成立。

公共宗教研究所於6月17日公布民調，該民調訪問逾5000名美國民眾來調查美國人對國家身分、政治、宗教、民主和文化變遷的看法；民調聚焦美國民眾對國家、民主、經濟、歷史和道德身分的自豪感，也詢問民眾對美國總統川普、教宗良十四世等領袖的喜好。

該民調結果發現，僅有微幅超過半數（51%）的民眾對身為美國人感到非常自豪，其中又以共和黨支持者居多（83%），民主黨支持者僅有31%對美國身分感到驕傲。

對於「美國夢」的信念，也就是只要努力工作就能成功的想法，民調結果顯示，50%的民眾不再抱持這樣的想法；民調指出，在2024年至2026年之間，對美國夢失去信心的族群中，以西班牙裔、亞太裔、女性和18歲至29歲的年輕美國人流失最多。

多數美國民眾同意說，美國正面臨失去重要民主權利和自由的危機，僅有29%的民眾相信，人民的民主權利和自由仍會在未來受到保護。

此外，有60%的民眾也同意說，美國正面對失去文化和身分的危機；這個數字從2016年的55%成長至60%。

公共宗教研究所於今年5月1日至5月18日在線上進行民意調查，訪問5469名18歲以上的美國民眾，在95%的信心水準之下，抽樣誤差為正負1.53%。

精華 FAQ

  • 民調聚焦美國人對國家身分、政治、宗教、民主、經濟、歷史與道德的看法，也詢問他們對川普、教宗良十四世等領袖的喜好與態度。

  • 結果顯示，只有51%的受訪者對身為美國人感到非常自豪；另有50%的人不再相信美國夢，反映社會對上升機會與國家認同的信心正在下降。

  • 多數受訪者認為美國正面臨失去重要民主權利與自由的危機，僅29%相信未來仍會受到保護；另外60%也認為文化和身分正遭遇流失。

民調 良十四世 共和黨

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