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美國國慶不快樂？貿易政策、資本主義2大習題難解

編譯廖玉玲／綜合報導
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美國今年迎來建國250周年。（歐新社）
美國今年迎來建國250周年。（歐新社）

250年前，一場偉大的建國實驗在美洲大陸拉開序幕，後世的美國人民則逐漸將其推向巔峰，建構出崇尚自由市場的資本主義與全球貿易體系。但在當前美中博弈與地緣政治激盪下，美國正轉向「具美國特色」的國家資本主義，世界貿易體系也步入碎片化的重構期。隨著兩大體制來到歷史的十字路口，「美國夢」正面臨前所未有的考驗。

世界貿易體系的建立，是美國在1940年代後半期建構起自由國際秩序的基石。這種多邊體系的形成，源自一系列獨特的歷史機會。為回應兩次世界大戰及其間的全球經濟大蕭條，美國和西歐興起新的國際主義，人們逐漸意識到，長治久安以及全球乃至各國經濟的擴張，都需要一個更開放、更少歧視、以規則為基礎的國際體系。

1948年時，美國與其戰時盟友透過「關稅及貿易總協定」（GATT），建立多邊貿易體系，為世界貿易組織（WTO）奠基。各方都期望加強國際經濟合作、降低貿易壁壘、擴大貿易往來，之後世界貿易體系經歷八輪主要的貿易自由化和規則制定談判，最終促成WTO於1995年成立，一直到20世紀末，這套體系的運作都非常順暢，使美國等許多國家同蒙其利。

進入21世紀，這套體系逐漸失去動力，合作成效也下滑。不只中國的貿易做法飽受批評，現今美國當局推行的貿易政策也與以往大相逕庭，構築關稅高牆。

隨著時代不斷變化，質疑既有體系很合理，但現已運作80年的體系不太可能在短期捨棄，目前也沒有其他更有吸引力的替代模式，這套體制仍主導著世界貿易局勢，並繼續受到幾乎所有世貿組織成員的遵守，顯然具有相當的韌性。

若輕言放棄這些傳統，意味著貿易體系未來恐怕會建立在強權而非規則之上，如此世界將陷入無止盡的動盪。

此外，資本主義為美國帶來科技進步、生活水準提升和巨大的財富，但美國近年來開始轉向「具美國特色的」資本主義，社會對機構、專家和菁英的不信任日益加深；政治更趨向極端兩極化；「市場自由度」與「國家監管力」之間如何取得平衡，也嚴重缺乏共識。

川普總統能重返白宮，部分是因為他精準地掌握美國民眾對貿易和全球化深感矛盾的心理，既認為全球貿易帶來的機會遠大於威脅，也擔憂對美國勞工帶來壓力。

政府過度干預的經濟體系勢必脆弱不堪，但自由放任的經濟體系同樣不穩定，無法為人民帶來繁榮。解決市場失靈的問題、促進公平競爭、兼顧安全與成長、以及避免裙帶資本主義等原則，有助政府在監管方面取得平衡。

精華 FAQ

  • 文章指出，當前貿易體系面臨地緣政治衝突、美中博弈與關稅升高等壓力，讓原本以規則為基礎的多邊秩序逐漸走向碎片化，合作效率明顯下降。

  • GATT在1948年奠定多邊貿易體系基礎，後續經八輪談判促成WTO於1995年成立。文章強調，這套制度長期運作順暢，讓美國與多數國家都受惠。

  • 文章認為美國正轉向具美國特色的國家資本主義，社會對菁英與專家不信任加深，政治更加兩極化，因此必須在市場自由與國家監管之間重新取得平衡。

WTO

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