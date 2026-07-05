「美國是最偉大國家」川普總統山國慶演說 警告共產主義威脅再現

美國建國250年國慶4日在各地展開，圖為海軍藍天使及各國高桅帆船、軍艦聯合展演，列隊通過紐約曼哈頓自由塔，向美國致敬。（美聯社）

美國4日於各地歡慶250周年國慶日，於華府 國家廣場舉行「向美國致敬」(Salute to America)慶典，華府有軍機飛行表演，紐約有帆船及軍艦編隊巡禮，川普 總統盛讚美國是最偉大的國家，但他也警告共產主義再現威脅。

川普3日晚間先在南達科他州 總統山之前發表30分鐘演說，4日晚間再於華府演講。

華府4日從中午過後就開始有各式軍機飛越華府上空，大約每10到20分鐘就有一輪衝場，更有F-18、F-35，以及雷鳥的飛行表演，就連美國總統的空軍一號也加入飛行行列；「向美國致敬」的慶祝活動則在下午5時左右開放民眾入場，並計畫在晚間舉行長約40分鐘的大型煙火活動。

逢華府近日高溫，部分慶祝活動因此取消。4日上午的溫度一度到達攝氏38度，讓不少民眾感到吃不消，排隊入場後不久就必須躲到陰影下休息，更有不少工作人員因受不了高溫中暑，不得不先行離開工作崗位。現場為了讓民眾解暑，不斷加派供應礦泉水給民眾。

不過，天氣到了傍晚6時左右，漸漸降溫，數千名民眾也陸續就座；有民眾表示，他們開14小時的車從佛羅里達州來華府，非常期待晚間的大型國慶煙火，也有民眾千里迢迢從內布拉斯加州而來，他們說，特別期待川普的談話。

川普日前表示，他計畫在4日晚間發表一場非常長的演講，以此證明他無所不能。

川普3日晚間則先在有「總統山」之稱的拉什摩爾山(Mount Rushmore)發表演說，為美國建國250周年慶祝活動揭幕。

他在談話中將共產主義比擬為九一一恐怖攻擊，稱為「憲法的敵人」、「1776年7月4日的敵人」，也是「美國的敵人」。川普表示：「因此，在美國傳承250周年前夕，我們向所有人立誓，美國公民將迅速擊敗共產主義。」

川普也聲稱，「近年有股無法否認的力量，企圖改變(美國)非凡的特質，想磨滅我們的美國精神，讓我們與自己的歷史疏離，甚至令人無法回答『身為美國人到底代表什麼？』的問題」。

包括第一任與去年1月回任以來均採取嚴格移民政策的川普還在該演說表明，「你不必在(美國)這裡出生，但必須熱愛我們打造的一切，也必須熱愛我們的國家；包括一些新來美國的人，他們抱持跟我們的生活方式及巨大成就相反的理念」。

在民主黨的反建制左派於黨內初選及地方選舉大有斬獲下，例如去年11月當選紐約市長的曼達尼，川普在11月期中選舉前，頻頻將左派勢力形容為共產主義者橫行，對美國構成重大威脅。

川普自豪說，「蒙上帝恩典，美國是史上最成功、成就最高且最卓越的國家；史上從未有像美國這樣的國家；能擔任各位的總統，是我的榮幸。」

然而4日傍晚雖然降溫，卻收到大雷雨警報，現場維安人員，包括美國特勤局探員、美國公園警察等，基於安全考量開始驅散民眾，要求民眾到附近的公家單位躲避。

今年國慶受到酷熱影響，部分慶典活動被迫取消，華府與費城已取消大遊行，華府的各州博覽會也曾經暫停。