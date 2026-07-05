國慶演說秀野心 總統山加上川普的臉 白宮力挺圓夢

川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、林肯四位總統雕像，白宮表示全力支持再加上川普。（路透）

川普 總統3日晚間來到南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore，俗稱「總統山」)發表國慶演說，被外界解讀為川普有意在這座地標物加入個人頭像的野心，連白宮 也表示全力支持。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普在國慶日前夕來到「總統山」發表演說：「今晚我們聚集於此，迎接世界歷史上最非凡的日子之一，明天我們將慶祝美國光榮獨立250周年以及美國自由250周年，此意義非凡。」並重申：「蒙上帝恩典，美利堅合眾國是人類史上最成功、最有成就、最卓越的國家，能夠成為你們的總統，我感到無比榮幸。」

川普上次在「總統山」發表演說是在2020年，當時全美爆發新冠疫情危機，此次卻是為推動「總統山」添加川普頭像計畫，以便與華盛頓(George Washington)、傑佛遜(Thomas Jefferson)、羅斯福(Theodore Roosevelt)和林肯(Abraham Lincoln)等四位國家元首並駕齊驅，白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)發布聲明強調：「對於這座地標性拉什莫爾山來說，沒有什麼比美國第45任和第47任總統川普的頭像更合適的。」

川普曾經透過社群平台坦承在「總統山」樹立頭像實屬「好主意」，首任任內直接向時任南達科他州長諾姆(Kristi Noem)表明：「你知道嗎？我的夢想就是把我的臉像刻在拉什莫爾山上。」2018年諾姆受訪時透露：「我當時就笑了，他沒笑，所以他是認真的，我就說，來吧、挑一座山吧。」

川普二度入主白宮以來，全力將個人風格和品味強加於白宮內外部建築裝潢，連佛羅里達州機場也以他的名字命名，不過其終極夢想可能無法實現，雕刻「總統山」的雕刻家博格勒姆(Gutzon Borglum)深知紀念碑結構受到嚴格限制，早在1936年即指出：「我質疑可否以任何方式改變固定構圖，從而添加第五座頭像。」

然而國家公園管理局(National Park Service)上級機構、聯邦內政部長柏根(Doug Burgum)仍宣稱川普頭像肯定有興建位置；還有川普盟友、佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)也提出推動雕刻新頭像法案，以宣揚川普偉大的政治成就，不過若少了民主黨人支持，在聯邦參院通過可能性幾乎為零。

川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、林肯四位總統雕像，白宮表示全力支持再加上川普。（路透）