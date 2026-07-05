我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／山本由伸7局0失分飆10K 讓教士吞下8連敗

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

國慶演說秀野心 總統山加上川普的臉 白宮力挺圓夢

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、...
川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、林肯四位總統雕像，白宮表示全力支持再加上川普。（路透）

川普總統3日晚間來到南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore，俗稱「總統山」)發表國慶演說，被外界解讀為川普有意在這座地標物加入個人頭像的野心，連白宮也表示全力支持。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普在國慶日前夕來到「總統山」發表演說：「今晚我們聚集於此，迎接世界歷史上最非凡的日子之一，明天我們將慶祝美國光榮獨立250周年以及美國自由250周年，此意義非凡。」並重申：「蒙上帝恩典，美利堅合眾國是人類史上最成功、最有成就、最卓越的國家，能夠成為你們的總統，我感到無比榮幸。」

川普上次在「總統山」發表演說是在2020年，當時全美爆發新冠疫情危機，此次卻是為推動「總統山」添加川普頭像計畫，以便與華盛頓(George Washington)、傑佛遜(Thomas Jefferson)、羅斯福(Theodore Roosevelt)和林肯(Abraham Lincoln)等四位國家元首並駕齊驅，白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)發布聲明強調：「對於這座地標性拉什莫爾山來說，沒有什麼比美國第45任和第47任總統川普的頭像更合適的。」

川普曾經透過社群平台坦承在「總統山」樹立頭像實屬「好主意」，首任任內直接向時任南達科他州長諾姆(Kristi Noem)表明：「你知道嗎？我的夢想就是把我的臉像刻在拉什莫爾山上。」2018年諾姆受訪時透露：「我當時就笑了，他沒笑，所以他是認真的，我就說，來吧、挑一座山吧。」

川普二度入主白宮以來，全力將個人風格和品味強加於白宮內外部建築裝潢，連佛羅里達州機場也以他的名字命名，不過其終極夢想可能無法實現，雕刻「總統山」的雕刻家博格勒姆(Gutzon Borglum)深知紀念碑結構受到嚴格限制，早在1936年即指出：「我質疑可否以任何方式改變固定構圖，從而添加第五座頭像。」

然而國家公園管理局(National Park Service)上級機構、聯邦內政部長柏根(Doug Burgum)仍宣稱川普頭像肯定有興建位置；還有川普盟友、佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)也提出推動雕刻新頭像法案，以宣揚川普偉大的政治成就，不過若少了民主黨人支持，在聯邦參院通過可能性幾乎為零。

川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、...
川普總統3日晚間在南達科他州總統山之前演講，總統山上雕有華盛頓、傑佛遜、羅斯福、林肯四位總統雕像，白宮表示全力支持再加上川普。（路透）

精華 FAQ

  • 因為外界解讀他此舉不只是慶祝國慶，更像替把自己頭像刻上總統山造勢。白宮也公開表態支持，讓這個構想迅速升高為政治話題。

  • 白宮發言人明確表示，對拉什莫爾山而言，沒有什麼比川普頭像更合適，等於全力替他的構想背書，並將其包裝成象徵美國成就的計畫。

  • 因為總統山早被雕刻家認定結構固定，難以再改動加入第五座頭像；若要推進還得經國會同意，面臨民主黨反對，通過機率非常低。

川普 白宮

上一則

美國國慶不快樂？貿易政策、資本主義2大習題難解

下一則

史上最大帆船隊+150架戰機表演 慶美建國250周年

延伸閱讀

川普「總統山」演說：美是最卓越國家 能當總統無比榮幸

川普「總統山」演說：美是最卓越國家 能當總統無比榮幸
川普重啟總統山國慶煙火秀 引發野火擔憂

川普重啟總統山國慶煙火秀 引發野火擔憂
250年國慶 時報廣場午夜降大球 川普赴總統山演說

250年國慶 時報廣場午夜降大球 川普赴總統山演說
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬為九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬為九一一

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。(美聯社)

私下拿湯匙指台灣 紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

2026-07-01 23:17

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用