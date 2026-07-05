「別放棄美國」4前總統同台 接受布希女兒專訪

在美國慶祝獨立250周年之際，四位卸任總統—拜登(Joe Biden)、歐巴馬 (Barack Obama)、柯林頓 (Bill Clinton)以及布希(George W. Bush)，最近分別接受布希女兒珍娜·布希·哈格(Jenna Bush Hager)的專訪，分享他們的國慶感言。

哈格是國家廣播公司晨間新聞談話性節目 「今日秀」(NBC Today Show)共同主持人，日前她在一場由歷史頻道(History Channel)主辦、名為「歷史對話」(History Talks)的閉門活動中，與四位前總統逐一對談。

珍娜詢問四位前總統的問題包括：是什麼激勵他們競選國家領袖？在白宮 橢圓形辦公室任職期間，哪些時刻對他們來說意義最重大？建國250周年想對國人傳遞哪些訊息。

柯林頓表示，「我想傳達的訊息是，不要放棄美國」，「我們是歷史上持續最久、由自由選舉產生的政府。很多人原本都不認為我們能撐這麼久。我認為，如果我們能延續得更久，那會是件好事。所以今年每個人都應該思考這件事。」

拜登說：「我們是世界上最獨特的國家，因為我們真心認為民主是由憲法規則所規範。我們堅信人人生而平等，每個人都應該有機會，人人都有機會。我認為，如果我們堅持這一點，國家就會壯大，而不是把焦點放在分裂上。因為我們的分裂，遠遠沒有外界描繪的那麼嚴重。」

歐巴馬說：「如果我們堅守這樣的理念：人民被賦予了自我治理的機會……如果我們重視自己的責任與義務，並對我們的公民同胞保持尊重與體諒——即使我們與他們意見相左；如果我們明白，民主進程的一部分，就是以和平、合法的方式來化解分歧；那麼我有信心，我們還會迎來另一個250年，而且會同樣美好。」

布希說：「我的訊息是：『你應該慶幸自己是這個偉大國家的一分子」，「研讀我們的歷史，這樣你才能更加理解未來。要做一個公民，而不是旁觀者。我的意思是，要積極參與這個過程，同時也要愛鄰如己，像你希望自己被愛那樣去愛別人。」

珍娜是布希的雙胞胎女兒中的老二，僅比姊姊芭芭拉(Barbara Pierce Bush)晚一分鐘出世。