為美國民主現況評分 2學者打了個D：選舉愈來愈受操控

川普總統3日在總統山演講時，擺出招牌動作。有歷史學者擔心川普會改變美國的民主。（美聯社）

美國獨立250周年之際，也面臨高度不確定性，人們正在爭論美國的世界地位、對政府機構失去信心、政治及文化分歧漸深。政治新聞網站Politico訪問11位歷史學者和作家回顧歷史教訓、關心民主現狀，並展望未來。

據報導，被問到美國民主現狀時，11人裡2人認為大致比過去更強、1人認為一樣強、7人認為更弱、1人認為一樣弱。若以歷史角度出發，美國歷史讓7人對未來感到大致樂觀、4人覺得悲觀。

問到對川普 政府的看法時，2人認為已偏離美國民主，等到川普卸任後將回歸原本狀態；9人認為川普政府改變美國民主的方式，將延續至繼任總統；無人認為這是美國民主的常態。

目前情況將是美國歷史上的什麼時刻？5人認為是過去歷史的延續，5人認為是一次持久性的轉變，無人認為是短暫的岔路(1位受訪者未答)。那麼美國仍是世界上的一股正面力量嗎？8人認為是、3人認為否。至於美國能否再延續250年？4人認為可以、1人認為不行、6人表示不確定。

若給美國民主現況評分，大部分人都給B至C的分數，最高為B+；最低的兩位給出D，分別是南卡羅來納大學歷史學教授霍爾頓(Woody Holton)，他表示人們仍然渴望民有民治民享的政府，但也清楚無法實現，因為選舉愈來愈受到「黑錢」和億萬富翁操控。另位是任職於薩維瑞奇納大學(Salve Regina University)的伍達德(Colin Woodard)，他表示美國民主接近失效，但還有時間改善到「很差但及格」的程度。

被問到美國最容易避免的危機是什麼時，喬治城大學教授卡辛(Sheryll Cashin)直指今年的伊朗戰爭，不僅未經授權，且截至6月中旬已耗費民眾1320億元，包括軍事開支、物價上漲、利率上升。

那麼美國的全球角色發生了什麼變化？東卡羅來納大學歷史教授貝內特(Todd Bennett)表示目前戰略大方向似乎致力於推進川普的個人偏好，在他領導下美國不受外交規範約束、不推動自由國際秩序、對促進民主或人權不感興趣。雷根研究所資深研究員、小布希政府資深顧問特洛伊(Tevi Troy)卻認為越來越多人指望美國發揮領導作用。

至於美國需要什麼才能再延續250年？歷史學家蔡茨(Joshua Zeitz)認為美國需要第三次重建，第一次重建重寫了憲法(修正案)、第二次重建廢除了種族隔離制度，下一次重建應重振失去公眾信任的機構，以加強公民生活為目標。

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