「川普是你們總統」、 「真的發生了」 白宮蹭泰勒絲流量

白宮X平台貼文模仿泰勒絲結婚信息，貼出「川普是你們的總統」。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮官方帳號以AI圖像與惡搞海報蹭泰勒絲婚訊流量，將祝賀訊息改成政治標語，引發粉絲與網友強烈反彈。

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)喜結連理，麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)外牆巨型螢幕閃爍粉紅色背景，秀出「T&T剛剛結婚了！」(JUST＆T MARRIED！)(兩人的名字開頭都是T)。白宮 官方X平台(前身為推特Twitter)帳號隨後竟上傳一張經過人工智慧(AI)修改的照片，將原本溫馨的喜訊換成政治標語，「川普 是你們的總統」(TRUMP IS YOUR PRESIDENT)，白宮還在貼文說明表示，「真的發生了！」(IT'S HAPPENED！)

不僅如此，川普政府在婚禮前夕就開始「蹭熱度」。白宮官方帳號發布了一張惡搞泰勒絲著名「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)的海報，將泰勒絲的照片換成川普總統肖像，並環繞著美國歷史性照片，標題還寫著「美國時代巡迴」(America's Eras Tour)，甚至引用泰勒絲「美國小姐與心碎王子」(Miss Americana & the Heartbreak Prince)的歌詞當作貼文引言，挑釁意味濃厚。

泰勒絲歌迷「絲粉」(Swifties)對白宮惡搞(trolling)怒火中燒，白宮網站瞬間被抗議留言灌爆。網友痛罵說，「泰勒絲真是免費住在川普的腦袋裡(意指川普對她念念不忘）」，還有網友直言，「你們這些人簡直俗氣到讓人看了感到痛苦」。

Reddit論壇上的網友也毫不留情，怒斥白宮與川普的行為「最可悲、最軟弱又最丟臉」，指出川普過去極度渴望得到好萊塢與紐約主流娛樂圈的認同，現在知道大家都討厭他，才會用這種幼稚的修圖手段來自我安慰。

雅虎娛樂(Yahoo Entertainment)分析，這場風波源於泰勒絲過去公開支持川普的政治對手，川普當時憤怒在社群媒體上寫下「我恨泰勒絲！」，如今白宮官方帳號在國家慶典與私人婚禮期間，動用國家資源大肆惡搞流行文化，不僅讓娛樂盛事沾上政治口水，也再度掀起美國輿論的激烈論戰。

流行天后泰勒絲3日大婚，紐約麥迪遜廣場花園外秀出「剛完婚」字樣。(美聯社)