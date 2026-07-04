美250周年國慶活動出狀況 特勤局緊急撤離數千人 原因曝光

4日因烈雷雨逼近，原在國家廣場等待國慶活動的民眾被撤離現場。(美聯社)

ABC報導，美國4日迎來獨立250周年紀念，總統川普 預定晚間出席在華府 國家廣場的活動發表演說。不過，華府當日氣溫飆至華氏102度，創下當地史上最熱7月4日紀錄，加上強烈雷雨逼近，特勤局傍晚緊急下令撤離，引發數千民眾混亂奔向附近建物避難。

川普原定美東時間晚間10時登場，目前尚不清楚撤離令是否影響他的出席安排。他先前將這場活動形容為「史上最壯觀的川普造勢大會」。

華府原定4日晚間7時在國家廣場（National Mall）舉行「向美國致敬250周年慶祝與煙火」活動，由於氣溫飆至華氏102度，加上雷雨預報，節目被迫延後，當局晚間在現場廣播通知民眾立即撤離。

活動發言人阿爾瓦雷斯（Danielle Alvarez）聲明表示：「來賓、表演者與工作人員的安全，是我們的首要考量。」

她補充，由於強烈暴風雨逼近，活動主辦方、美國特勤局、美國公園警察、國家公園管理局、聯邦緊急事務管理署，以及所有公共安全合作夥伴，要求所有來賓撤離活動場地，並前往附近建築物暫時避難。

目前尚不清楚民眾何時能獲准返回。

數小時前，川普才在社群媒體發文淡化高溫。他寫道：「儘管天氣炎熱，但並不像預測那麼糟，華府人潮非常驚人。」

根據ABC News氣象團隊，華府4日初步最高氣溫達華氏102度，成為當地有紀錄以來最熱的7月4日，打破1919年7月4日創下的華氏100度紀錄。