范斯國慶演說抨擊批評美國聲音 反映政治分歧氛圍
美國副總統范斯今天在紐約一艘兩棲攻擊艦的甲板上發表國慶演說，嚴厲抨擊那些批評美國「不完美之處」的人士。在美國獨立250週年之際，他的發言反映國內正處於顯著政治分歧。
法新社報導，范斯（JD Vance）在基爾沙吉號（USS Kearsarge）上表示：「今天你們會聽到少數人大聲談論我們國家的不完美之處，卻偏執地不提我們國家的偉大之處。」
范斯說：「他們會以地獄烈火式傳教士的憤怒與狂熱細數美國的罪過，卻缺乏基督教信仰必備的恩典或寬恕…，（這些批評者）誤解了美國的本質。」
他呼籲美國民眾，拒絕以平面且單一的眼光看待自己的同胞與國家。
這場演說反映出，美國迎來歷史性的獨立250週年之際，同時也正處於深刻的政治分歧中，但這仍是全民共同慶祝的時刻。
美國海軍特技飛行隊伍「藍天使」（Blue Angels）等多架軍機飛越紐約港，部分軍機在空中留下紅白藍煙霧。
然而，美東地區正遭遇嚴重熱浪，對週末的國慶慶祝活動構成威脅，紐約市午後體感溫度甚至高達攝氏41度（華氏105.8度）。
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范斯是在紐約外海的一艘兩棲攻擊艦基爾沙吉號上發表演說，並以國慶為主題，對批評美國的人士提出強烈回應。 他批評部分人士只放大美國的不完美與罪過，卻忽略國家的偉大與成就，並認為這種單一視角誤解了美國本質。 新聞指出，美國正迎來獨立250週年，但同時面臨明顯政治分歧；此外，美東熱浪與高體感溫度也威脅國慶週末活動。
精華 FAQ
范斯是在紐約外海的一艘兩棲攻擊艦基爾沙吉號上發表演說，並以國慶為主題，對批評美國的人士提出強烈回應。
他批評部分人士只放大美國的不完美與罪過，卻忽略國家的偉大與成就，並認為這種單一視角誤解了美國本質。
新聞指出，美國正迎來獨立250週年，但同時面臨明顯政治分歧；此外，美東熱浪與高體感溫度也威脅國慶週末活動。
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