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250年國慶 川普赴總統山演說 時報廣場午夜降大球

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統3日在南達科他州的「總統山」發表演說。(路透)
川普總統3日在南達科他州的「總統山」發表演說。(路透)

酷暑下，美國慶祝獨立250周年活動在各地熱烈展開。川普總統3日在南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore，俗稱「總統山」)發表演說並觀看國慶煙火秀。紐約時報廣場則在3日午夜舉行水晶球降落儀式，盛大場面堪比新年除夕晚會。

國慶活動4日將達高潮，全國各地都將燃放煙火、辦街坊派對。川普將在華府國家廣場發表另一場演講和另一場號稱規模空前的煙火表演。

川普總統3日在南達科他州的「總統山」之前發表演說，慶祝美國建國250周年國慶。（...
川普總統3日在南達科他州的「總統山」之前發表演說，慶祝美國建國250周年國慶。（美聯社）

曼達尼演說 支持移民

3日，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在市政廳，一群新近入籍公民的陪伴下，就美國建國250周年發表了支持移民的立場鮮明演說；他的美國願景和川普截然不同。

曼達尼沒有直接點名抨擊川普移民政策；他說：「縱觀歷史，那些透過排斥和孤立來領導的人，總是試圖透過挑撥離間來獲取權力、中飽私囊。但一次又一次，包括250年前，這些分裂勢力都被進步力量所戰勝。」

曼達尼稱美國是個充滿矛盾的國家，「每天都在努力朝其誕生時的完美狀態邁進」；「邊疆或許已封閉，我們或許已登上月球，但實現『獨立宣言』最初確立價值的工作永存，它屬於我們所有人，也屬於我們最新的美國公民，今天和我站在一起的各位。」

在人們為美國展現自豪感之際，也看到政治兩極化的跡象。各地活動也設法因應高溫進行調整，以確保民眾人身安全。

在華府，空軍雷鳥特技小組的F-16戰機飛越首都上空。曾參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件、後來被川普赦免的佛州居民布魯克斯(Glenn Brooks)3日在史密森尼國家歷史博物館休息納涼時表示，他很榮幸能參與這場盛會，「我喜歡我們正把事情做對做好。」

天氣太熱 費城取消遊行

在進行盛大慶祝活動的同時，因酷熱而引發的安全問題也不容忽視。中西部和東海岸大部分地區正面臨可能破紀錄的高溫天氣；官員呼籲參加慶祝活動的民眾多喝水，適時休息，享受空調。

由於高溫難耐，部分城市地區的部分慶祝活動已相應取消或調整。其中，費城取消3日的「致敬獨立遊行」(Salute to Independence parade)。位於華盛頓國家廣場的「偉哉美國博覽會」( Great American State Fair)3日稍早關閉；當時有超過200人在排隊等候搭乘摩天輪。主辦單位表示，博覽會訂下午5點重新開放。

東北部分地區 火車停駛

華府有好幾個郊區因極度酷熱，已取消或延後施放煙火。國家氣象局( Great American State Fair)對中西部、中大西洋沿岸和東北部大部分地區發布極端高溫預警；範圍從堪薩斯州東部到緬因州南部，包括聖路易斯、印第安納波利斯、巴爾的摩、費城、紐約和波士頓等城市。由於高溫可能影響鐵軌，美國鐵路公司（Amtrak）已取消東北部部分地區列車。

華府4日晚上的音樂會是獨立紀念日傳統活動之一，將如期舉行。音樂會訂晚上7點對外開放入場；時間比平常晚一小時，比演出開始時間早一小時。

精華 FAQ

  • 川普3日在南達科他州總統山發表演說並觀看煙火，4日還將在華府國家廣場再度演講，並參與號稱規模空前的國慶煙火表演，成為全美焦點。

  • 曼達尼在市政廳面對新近入籍公民發表支持移民的演說，強調美國要朝理想前進，並指出排斥與分裂終將被進步力量擊敗，與川普路線形成鮮明對比。

  • 中西部到東北部出現極端高溫警報，費城取消獨立遊行，華府部分煙火延後或取消，偉哉美國博覽會一度關閉，Amtrak也停駛東北部分列車。

時報廣場 川普 曼達尼

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