川普點評歷任總統 甘迺迪第二帥、林肯騎馬不太妙

川普總統（右）3日接受副總統范斯夫人烏莎（左）邀請上播客唸童書，但川普卻在節目上點評歷任總統。（美聯社）

副總統夫人烏莎·范斯(Usha Vance)為推廣歷任總統休閒生活的兒童繪本「總統們的遊戲」(Presidents Play，暫譯)，邀請川普 總統受訪。不按牌理出牌的川普趁機評點歷任總統表現，自爆沒時間閱讀、只看涉己媒體報導。

據美聯社報導，3日播出的「與第二夫人共度故事時光」(Storytime with the Second Lady)是上個月中旬在白宮 預錄的節目，川普坦言任內多半只看報紙，並強調：「我通常會看涉及我個人的報導。」

川普隨即話鋒一轉，開始點評起歷任總統。他形容詹森(Lyndon Johnson)是個硬漢(tough cookie)；雷根(Ronald Reagan)是高素質的人；甘迺迪(John F. Kennedy)是「第二帥總統」(the second-most good-looking president)；對於捲入水門案被迫下台的尼克森(Richard Nixon)，川普直言：「我認為他惹上大麻煩。」至於大蕭條時期的胡佛(Herbert Hoover)玩自創的「胡佛球」(Hoover Ball)自娛娛人，川普開玩笑表示：「對他來說，這比經濟形勢好掌控多了。」

看到歐巴馬(Barack Obama)以籃球健將形象出現在繪本中，川普並不埋單，還刻意以高爾夫球挖苦道：「他近期內是不會參加高手賽。」針對柯林頓(Bill Clinton)在白宮養成的跑步習慣，川普坦言：「我想我永遠不會那樣做。」

川普還對林肯(Abraham Lincoln)騎馬運動表達擔心：「我見過太多這樣的例子，從馬上摔下來可不是什麼好事。」就連看到亞當斯(John Quincy Adams)在流經白宮南草坪的河道游泳，也不忘推銷：「我覺得我們應該在上面蓋一間漂亮宴會廳。」

還有福特(Gerald Ford)在泳池游泳，則讓川普感嘆道：「我不知道我穿泳衣好不好看，我已經很久沒穿泳衣了。」因此體型肥胖的塔虎脫(William Howard Taft)開始讓川普有所警覺：「我不想超越他的紀錄，如果我放任不管，這種情況可能發生。」

至於歡度7月4日國慶日的建議，川普模稜兩可說道：「我們國家目前處於關鍵時刻，可能會朝某個方向發展，但我們要讓它朝著另一個方向發展，我們會讓美國比以往任何時候更加偉大。」