參謀首長聯席會議前主席轟川普：不該讓軍隊涉及政治
參謀首長聯席會議（JCS）前主席布朗（Charles Q. Brown, Jr.）2025年遭解職後，3日首度對川普政府處理美軍事務提出最直接的批評，質疑在美國城市部署軍隊的做法，並警告不要讓軍隊蒙上政治色彩。
華爾街日報報導，布朗目前擔任杜克大學（Duke University）駐校高階主管（executive-in-residence）。他與軍民關係專家、杜克大學教授費佛（Peter Feaver），以及杜克大學校友、律師克拉吉（Andrew Kragie），共同在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌發表文章。
布朗一向以發言謹慎著稱，與直言不諱的前JCS主席密利（Mark Milley）形成鮮明對比。他在文章中試圖維持超越黨派的立場，未點名批評川普總統，也未提及國防部長赫塞斯，但警告派遣軍隊進入美國城市執行打擊犯罪等「具政治爭議性的任務」，恐危及軍隊一向不涉政治的角色，也會讓軍隊偏離其主要作戰任務。
布朗指出，無論民主黨或共和黨總統，都曾在新冠疫情等國家危機期間擴大軍隊在國內的角色，但顯然對川普第二任期派遣數千名軍人前往洛杉磯、華府、芝加哥及其他城市執行任務感到憂心。他寫道：「面對真正的國家災難時，民眾會欣然接受軍隊提供協助。但當總統將軍隊用於更具政治爭議的任務，例如處理城市犯罪時，軍隊的工作就會變得更加棘手。」
他接著表示：「訴諸軍事手段，而非解決文職機構能力不足或失靈等根本問題，會讓軍隊偏離主要作戰任務。正如華盛頓（George Washington）所理解的，拯救共和國免於政治僵局並不是軍隊的工作。事實上，如果要求軍隊承擔過多任務，將危及整個體系。」
「外交事務」發表這篇文章一周前，布朗出席阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的軍民關係論壇。當時，與會者討論國防部長赫塞斯及幕僚將部分軍官自晉升名單中移除，並要求其他高階將領退休的措施，包括陸軍上將多納修（Chris Donahue）因指揮職務層級遭調降而退休。
布朗在會中表示，他對五角大廈的人事做法感到憂心。他說：「現在開始發生的事情，已經不是能力的問題。所有被撤換的人都擁有非常豐富的經驗。」
他說，五角大廈目前的人事決策方式，正使軍中對未來產生疑慮，並指出：「我擔心的是，這對仍在服役的人會造成什麼影響。他們未來是否還有公平晉升的機會？據我所知，確實有人擔心自己是否還能獲得公平機會。」
他主要反對把軍隊投入美國城市的治安與打擊犯罪任務，認為這類工作具高度政治爭議，會讓軍隊失去超然於黨派的形象，並偏離本來應專注的作戰任務。 他指出，當政府以軍事手段取代解決文職機構能力不足的根本問題時，軍隊會被拉離核心職能。若任務過度擴張，不僅影響軍隊專業，也可能危及整體制度平衡。 布朗擔心國防部撤換與調整高階軍官的方式，會讓現役軍人懷疑升遷是否公平，進而影響士氣與信任。他認為這些安排已不只是能力問題，而是帶來政治與制度上的疑慮。
精華 FAQ
他主要反對把軍隊投入美國城市的治安與打擊犯罪任務，認為這類工作具高度政治爭議，會讓軍隊失去超然於黨派的形象，並偏離本來應專注的作戰任務。
他指出，當政府以軍事手段取代解決文職機構能力不足的根本問題時，軍隊會被拉離核心職能。若任務過度擴張，不僅影響軍隊專業，也可能危及整體制度平衡。
布朗擔心國防部撤換與調整高階軍官的方式，會讓現役軍人懷疑升遷是否公平，進而影響士氣與信任。他認為這些安排已不只是能力問題，而是帶來政治與制度上的疑慮。
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