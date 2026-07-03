國慶日高溫上看107℉ 川普放話：演說會很長 證明我什麼都能做到

川普 總統在1日誓言，儘管氣象預報顯示4日國慶日當天氣溫將達華氏107度(約攝氏42度)，他仍將會在華府 國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典上發表演說。

川普在北達科他州 小鎮梅多拉(Medora)參加老羅斯福總統圖書館(Theodore Roosevelt Presidential Library)開幕典禮上時說，「順便說一句，7月4日那天，氣溫大約會達到華氏107度，但我仍會去，我會發表一個很長的演說，只是為了證明我什麼都能做到。」

4日於華府國家廣場舉行的「致敬美國250周年慶典暨煙火」(Salute to America 250 Celebration & Fireworks)活動，定於晚上7點開始，川普總統預計將於東部時間晚上9點45分發表演說。負責在國家廣場舉辦「偉哉美國博覽會」(Great American State Fair)的川普政府幕後主辦單位「自由250」(Freedom 250)，同時也負責策畫這場「致敬美國」的活動。

此前，總統曾將此次在國家廣場舉行的活動稱為「所有川普集會中最壯觀的一次」。

「屆時將有精彩絕倫的飛行表演和航空展，由我們頂尖的空軍飛行員和裝備進行展示，我本人也將發表主題演講，絕對不容錯過，」他上個月在社群媒體「真實社群」(Truth Social)上寫道，「為了給本次活動畫上圓滿的句點，並紀念這一歷史性時刻，我將在我們國家的首都啟動史上規模最大的煙火表演。千萬不要錯過！」

根據「自由250」網站消息，煙火表演原定於晚上10時30分開始。不過，華府市長包瑟(Muriel Bowser，民主黨)6月29日表示，煙火表演將於晚上11時開始。

正如總統所說，國家氣象局(National Weather Service)預報，華府在國慶日當天氣溫最高將達華氏107度；高溫預計將會持續到傍晚，但到晚上9時川普發表演說時，氣溫將降至華氏88度(約攝氏31度)；華府整個國慶日當天都將面臨高溫風險。