美建國250周年／挨批行事像君主 川普駁：國王不會和你打交道

美國脫離殖民帝制250周年活動已達高潮，川普 總統的肖像高掛在華府 各聯邦建築外牆，有些甚至與國父、首任總 華盛頓並列呈現。這幅景象令人感覺，眼前這位領袖的行事風格，更像君主而不是世上最古老民主國家的總統。

美聯社報導，川普去年1月重返白宮以來，提名私人律師出任司法部長、命令司法部追查政敵、將陸戰隊部署至美國第二大城，屢次挨批藉由總統職位為自己和家人牟利。

川普要求解雇揶揄他的喜劇演員、將甘迺迪中心 改為「川普-甘迺迪中心」、起訴報導對他不利消息的媒體，甚至起訴聯邦政府並索討100億元國賠；另外，由兩黨共組、經國會授權負責統籌紀念活動的委員會，其舉辦的活動曝光度遠不及川普個人慶典活動。

川普7月4日返回國家廣場(National Mall)，舉行川普集會(Trump rally)。

面對外界質疑川普如君主，川普接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)主持人訪問時回應道：「如果我是國王，我就不會跟你打交道。」

普林斯頓大學政治歷史學教授澤利澤(Julian Zelizer)認為，「國王」標籤用在川普身上，有其獨特意涵。他說：「這關乎他如何看待自己以及總統職位，我們正在慶祝建國的基本原則，擔心中央集權導致貪腐；如今，我們再度面臨相同問題。」

川普第二任期內的主要抵抗運動以「不要國王」(No Kings)為號召，社運團體Indivisible的總幹事李文(Ezra Levin)表示，選擇口號時便已放眼建國250周年慶典，「這和我們250年前反抗的那種暴政一樣」。

就司法層面而言，共和黨掌控的國會極少提出制衡措施，法院儼然成為約束聯邦行政權的最後防線，但最高法院保守派多數屢次在下級法院阻礙川普後為其撐腰，包括2024年裁定總統享有廣泛的刑事豁免權，讓多項涉及川普試圖推翻2020年大選的調查陷入停滯。

川普立場強硬，援引憲法第二條主張「身為總統，我有權做任何我想做的事」。

川普今年接受「紐約時報」專訪時，公然宣稱能約束他全球權力的，「只有我的道德標準和思想」。

澤利澤指出，川普的財務與利益衝突是他執政期間最具帝王特色的領域。

川普上月在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽(UFC)，主辦單位便是他投資的UFC公司；川普此舉招致各界撻伐，加州州長紐森(Gavin Newsom)在社群媒體發文寫道「建國先賢曾警告我們，別讓君主利用公職中飽私囊」；數日後，紐森公開表示，司法部已對他本人及妻子展開調查。