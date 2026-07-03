美建國250周年／調查：剩17%民眾信任聯邦政府 政治陷危機

美國即將迎接「獨立宣言」簽署250周年，國內卻陷入嚴重的政治信任危機，學者分析美國政黨250年來的轉變。

丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，僅17%受訪者信任聯邦政府 能做出正確決策，遠低於1950年代晚期的73%；蓋洛普(Gallup)民調指出，約33%的人認為，政府與政治是國家目前最大的問題；美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心(AP-NORC)調查則發現，65%成人因政治疲乏而刻意減少接觸政治新聞。

Spectrum新聞報導，史丹福大學國際事務研究所學者Didi Kuo表示，美國民眾對民主黨 與共和黨 的信任持續下滑超過50年，愈來愈多人對政治參與感到冷漠、憤恨，甚至背離政黨認同。

蓋洛普今年1月公布的調查顯示，去年有破紀錄的45%美國人自認為獨立選民，高於民主黨與共和黨分別27%。

學者指出，愈來愈多人希望擺脫某種標籤，形成「漸進式演變」；美國建國以來，甚至光是過去十年，政黨變化顯著。

喬治華盛頓大學(GWU)政治學教授達萊克(Matthew Dallek)表示，美國政黨制度自建國初期便形成，建國先輩曾警告黨派之爭的危害，但奴隸制、關稅及外交等議題分歧，仍促成聯邦黨(Federalist Party)與民主共和黨(Democratic-Republican Party)對立。

時至19世紀中葉，輝格黨(Whig Party)興起，1860年總統大選曾出現四黨逐鹿，催生以林肯(Abraham Lincoln)為首、主張聯邦政府積極發揮作用的現代共和黨；此後，美國兩大政黨歷經多次重大轉型。

南北戰爭前的民主黨支持種族隔離政策，羅斯福總統(Franklin Roosevelt)於1930年代推動新政(New Deal)，將民主黨打造成支持大政府、政府干預經濟及保障勞工權益的政黨；1960年代，詹森總統(Lyndon Johnson)推動民權與投票權改革，確立現代民主黨發展方向。

1980年代，共和黨在雷根總統(Ronald Reagan)執政時掀起保守主義革命，強調小政府、自由市場與減稅。

近年來，川普重新塑造共和黨，在關稅、外交及移民等政策上大幅偏離雷根及小布希總統(George W. Bush)時代的路線。

學者認為，共和黨在川普的領導下明顯右傾，中間派的空間逐漸消失，前聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)與眾議員錢尼(Liz Cheney)等溫和派相繼邊緣化。

相較於共和黨的路線轉向，民主黨在歐巴馬總統(Barack Obama)卸任後缺乏明確方向；拜登總統(Joe Biden)未能在意識形態或領導風格上留下印記，跨性別運動員、對外軍事活動及企業監管等議題也持續引發黨內分歧，凸顯民主黨仍在尋找其定位。