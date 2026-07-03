美建國250年 平均壽命長1倍、科技大躍進…人民生活徹底改變

華府內政部建築前懸掛兩幅布幕，左側是首任總統喬治·華盛頓肖像，右為川普總統肖像，兩幅畫的上面都寫著「美國優先」。(美聯社)

從1776年建國至今，美國人的生活已徹底改變。平均壽命從36歲增至近80歲，教育普及、經濟轉型、科技革命與時尚演變，共同拼湊成日常的樣貌。就在美國即將迎來250周年之際，也是回顧歷史、細數一路生活變遷的契機。

根據LiveNOW from FOX報導，1776年，美國的誕生就像一場實驗，把13個殖民地湊成一個國家，到了將近250年後的今天，這項實驗已發展成一個開國先賢幾乎無法想像、既龐大又複雜的實體。

以下就五個層面對250年前與現今對比。

●平均壽命：

過去250年來人類最偉大的成就之一是平均壽命的大幅提升。18世紀時，許多美國人活不過中年，疾病、外傷與分娩，無時不刻威脅其性命。根據Statista的數據，1820年「較發達國家」的平均壽命為36歲；1950年增至65歲，1999年為75歲，2020年則達到79歲。如今受益於醫學、公共衛生與環境衛生進步，人們平均多活了數十年，根據疾病管制與預防中心，美國男性平均壽命為76.5歲，女性已來到81.4歲。

●教育：

1776年，教育沿襲殖民傳統，傳授道德與實用知識，但課程與環境因社經地位、地區與種族而異。諾亞‧韋伯斯特教育基金會(Noah Webster Educational Foundation)指出，19世紀中葉，學術課程成為公立學校主力。1867年，聯邦成立教育部，開始建立全國統一的教學標準，到了1900年，31個州規定8至14歲學童必須入學。1918年，所有州都要求學生完成小學教育。

美國的種族隔離學校一直持續到1960年代，直到1970年代才廢除。1980年代，類似公辦民營的公立特許學校(Charter school)興起，學校選擇逐漸普及。 1957年9月，阿肯色州州長試圖強制推​​行種族隔離，陸軍士兵護送非裔美國學生「小石城九人」前往學校上課。(維基公共領域／國家檔案館)

2001年，小布希(George W. Bush)總統重新授權「中小學教育法」，更名為「不讓任何孩子落後法」(No Child Left Behind)，實施標準化測驗改革，並對未達年度進步指標之學校課以相應處分。

●經濟：

根據小布希研究所(George W. Bush Institute)指出，早期美國人生計多仰賴農耕或小型手工業，約95%人民直接從事農業相關工作。如今，多數美國人至少已與農業相隔三代，也就是說，祖父母或曾祖父母是家中最後一代曾直接農耕的人，目前僅約2%的人口從事農業，但每名農民平均可養活169人。

如今的美國是全球最富裕的國家之一，經濟動能主要來自工業、服務業與科技產業。整體收入大幅提高，但經濟差距仍是待解的挑戰。

●時尚：

自1776年以來，美國的時尚也隨著國家發展與文化演變而大幅改變。18世紀晚期，美國時尚深受歐洲風格影響，尤其是英國與法國，男性常穿著正式外套、背心、馬褲與撲粉假髮，女性則穿著長裙，搭配束腰與多層襯裙。當時衣物多為手工製作且價格昂貴，因此時尚往往反映財富與社會階級，到了19世紀，工業化與紡織廠讓服飾更便宜且普及。

進入20與21世紀，美國時尚變為休閒、多元並受流行文化影響，牛仔褲、運動鞋與T恤成為日常時尚象徵，音樂、電影、運動與名人等流行文化也引領潮流。如今社群媒體與線上購物讓時尚趨勢瞬間蔓延，與1776年相比，美國時尚已從嚴格規範轉向舒適、個性與創意。

●科技：

科技發展變革劇烈，絕非開國先賢們所能想像，從耗時數周才能送達的手寫書信，到如今發展成分秒之間即可完成的全球即時通訊。18世紀晚期，人們還以馬匹、帆船代步，手寫信件通訊，農耕與製造全靠體力，但工業革命帶來蒸汽機驅動的機械，催生出工廠、鐵路與大規模生產。19至20世紀初，透過電燈、電話與新式交通，電力重塑了城市與家庭；到了20、21世紀，電腦、網路和現代醫學帶來了更大的改變。

數位科技的興起，更藉由智慧型手機與社群媒體將數十億人連結在一起。如今的人工智慧、衛星與先進機器人技術持續重塑社會。相較1776年，現代生活節奏已經更快、連結更密，也更依賴科技創新。