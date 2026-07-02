川普又點名台灣：台積電亞利桑納設廠規模將翻倍

川普總統1日在新空軍一號前表示，台積電的亞利桑納廠規模將再擴大一倍，讓美國晶片在他卸任前可以占全球市場一半。（美聯社）

川普 總統1日指出，世界最大的晶片廠台積電 才宣布他們在亞利桑納州的設廠規模將要翻倍，等他卸任總統時，美國可擁有50%的晶片市場。台積電對此不予置評。

川普：卸任總統前美將擁50%晶片市場

福斯財經新聞網（Fox Business）報導，川普在前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）前指出：「我們正創造更多就業機會，現今我們的就業人口比我國歷史上任何時候都還要多。這是很棒的事，而且是在這些場所啟用之前。」

川普說，明年會有更多工廠開幕，指來自台灣的工廠、更多的晶片製造商，同時還有世界最大的晶片製造商將來到美國；川普說，他們在亞利桑納州設廠，且才剛剛宣布他們的設廠規模將增加一倍。

川普表示，這些新晶圓廠將在未來一年內啟用，而且來自台灣的晶片商，例如全球最大企業台積電，正加碼投資美國。

福斯新聞報導，台積電去年才宣布在美國投資1000億元。

台積電的亞利桑納三廠接近完工，川普表示，這家來自台灣的晶片龍頭預計明年可以在美國生產晶片，並且增加在美國的投資。

目前尚不清楚川普所說的根據為何。

川普表示，這家公司才宣布在亞利桑納的設廠將要加倍，所以在他卸任前美國將擁有50%的晶片市場，「但你知道嗎？我們現在什麼都沒有。」

不過，受到投資人陸續脫手晶片、半導體相關股票獲利了結，導致美股1日四大指數收黑，道瓊下跌13.96點、費半重挫達6%，台積電ADR跟跌6.98%、收在444.23美元。

川普經常點名台灣偷取美國晶片，但這並非事實。

為因應市場需求，台積電董事會於5月12日批准向TSMC Arizona增資最高200億美元，使其在亞利桑納州的總投資額達到1,650億美元。最初規畫的三座晶圓廠中，首座已於2024年第四季以4奈米製程量產。第二座3奈米晶圓廠已完工，預計2027年下半年量產。第三座晶圓廠則於2025年動工，規劃生產2奈米及A16製程。一旦A16製程如期在亞利桑納州投產，將是美國本土製造過最先進的晶片製程。

美國政府透過《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）向台積電亞利桑納廠提供了66億美元的直接補助及高達50億美元的貸款，並配合亞利桑納州的稅收減免政策。

據財經媒體報導，台積電亞利桑納廠已實現獲利。

川普1日前往北達科他州的梅多拉，川普在受訪時為他的投資收入辯護，指他之所以獲利是因為股市長紅，「大家都獲利」。

川普並表示，所有人都因為股市走紅受益，也因此創造更多工作機會，指美國現在的勞動人口前所未有地高。（相關新聞見A3）