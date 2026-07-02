川普又點名台灣：台積電亞利桑納設廠規模將翻倍
川普總統1日指出，世界最大的晶片廠台積電才宣布他們在亞利桑納州的設廠規模將要翻倍，等他卸任總統時，美國可擁有50%的晶片市場。台積電對此不予置評。
川普：卸任總統前美將擁50%晶片市場
福斯財經新聞網（Fox Business）報導，川普在前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）前指出：「我們正創造更多就業機會，現今我們的就業人口比我國歷史上任何時候都還要多。這是很棒的事，而且是在這些場所啟用之前。」
川普說，明年會有更多工廠開幕，指來自台灣的工廠、更多的晶片製造商，同時還有世界最大的晶片製造商將來到美國；川普說，他們在亞利桑納州設廠，且才剛剛宣布他們的設廠規模將增加一倍。
川普表示，這些新晶圓廠將在未來一年內啟用，而且來自台灣的晶片商，例如全球最大企業台積電，正加碼投資美國。
福斯新聞報導，台積電去年才宣布在美國投資1000億元。
台積電的亞利桑納三廠接近完工，川普表示，這家來自台灣的晶片龍頭預計明年可以在美國生產晶片，並且增加在美國的投資。
目前尚不清楚川普所說的根據為何。
川普表示，這家公司才宣布在亞利桑納的設廠將要加倍，所以在他卸任前美國將擁有50%的晶片市場，「但你知道嗎？我們現在什麼都沒有。」
不過，受到投資人陸續脫手晶片、半導體相關股票獲利了結，導致美股1日四大指數收黑，道瓊下跌13.96點、費半重挫達6%，台積電ADR跟跌6.98%、收在444.23美元。
川普經常點名台灣偷取美國晶片，但這並非事實。
為因應市場需求，台積電董事會於5月12日批准向TSMC Arizona增資最高200億美元，使其在亞利桑納州的總投資額達到1,650億美元。最初規畫的三座晶圓廠中，首座已於2024年第四季以4奈米製程量產。第二座3奈米晶圓廠已完工，預計2027年下半年量產。第三座晶圓廠則於2025年動工，規劃生產2奈米及A16製程。一旦A16製程如期在亞利桑納州投產，將是美國本土製造過最先進的晶片製程。
美國政府透過《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）向台積電亞利桑納廠提供了66億美元的直接補助及高達50億美元的貸款，並配合亞利桑納州的稅收減免政策。
據財經媒體報導，台積電亞利桑納廠已實現獲利。
川普1日前往北達科他州的梅多拉，川普在受訪時為他的投資收入辯護，指他之所以獲利是因為股市長紅，「大家都獲利」。
川普並表示，所有人都因為股市走紅受益，也因此創造更多工作機會，指美國現在的勞動人口前所未有地高。（相關新聞見A3）
川普表示，台積電剛宣布亞利桑納設廠規模將翻倍，並稱相關新晶圓廠將在未來一年內啟用，顯示更多晶片製造能力正轉向美國。 依內文，首座廠已於2024年第四季以4奈米量產，第二座3奈米廠完工待2027年下半年量產，第三座正建設中並規劃2奈米及A16製程。 報導指出目前尚不清楚川普說法的根據，且川普長期指控台灣偷走美國晶片並非事實，文章也補充台積電投資是因應市場與政策推動。
精華 FAQ
川普表示，台積電剛宣布亞利桑納設廠規模將翻倍，並稱相關新晶圓廠將在未來一年內啟用，顯示更多晶片製造能力正轉向美國。
依內文，首座廠已於2024年第四季以4奈米量產，第二座3奈米廠完工待2027年下半年量產，第三座正建設中並規劃2奈米及A16製程。
報導指出目前尚不清楚川普說法的根據，且川普長期指控台灣偷走美國晶片並非事實，文章也補充台積電投資是因應市場與政策推動。
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