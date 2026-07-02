維持出生公民權 華人月子產業：影響有限、生美寶已非主流

華人月子中心及產後服務業者表示，赴美生子近年已不是主要客源，業務已轉向本地家庭及代孕服務，最高法院有關出生公民權的判決對生意影響有限。圖為一家月子中心的嬰兒。(本報檔案照)

聯邦最高法院6月30日裁定，川普 政府限制出生公民權的行政命令違憲，維持幾乎所有在美出生者自動取得美國公民 身分的長年原則。判決是否對華人 習慣的月子中心市場？各地多位華人月子中心及產後服務業者接受本報訪問表示，來美生子近年已不是主要客源，業務已轉向本地家庭及代孕服務，判決對生意影響有限；不少業者也認為，不應為取得身分而濫用美國公共福利。

位於加州爾灣的嘉多寶母嬰服務創辦人蔣蔣表示，公司從上一代開始經營月子照護已有十多年，她接手後逐步將業務重心轉向代孕相關與母嬰照護服務，服務對象以全球代孕家庭、美國本地與高端家庭為主。她指出，目前來美生子客戶僅占業務非常小一部分，傳統來美生子客群已非主要業務，因此即使出生公民權政策發生變化，對公司營運幾乎沒有影響。

她表示，美國仍是全球少數合法代孕的重要國家，許多同性伴侶、單身人士或長年不孕家庭都需要相關服務，因此需求相對穩定。

對於出生公民權爭議，蔣蔣認為，真正引起社會反感的並非憲法是否保障出生公民權，而是部分生育旅遊者濫用美國公共資源。她表示，不少美國居民歷經多年努力才取得合法身分，若有人專程來美生產，同時申請僅供居民使用的保險或醫療補助，「換成任何國家，都很難讓當地民眾接受。」她認為，美國完善的福利制度應留給真正需要的人，而非遭人鑽漏洞利用。

在紐約皇后區經營幸福媽媽月子中心的周太太則表示，目前中心僅接少量客戶，大多都是本地家庭介紹，來美生子的客人已經非常少。

她指出，近年中國生育政策調整，加上美國整體環境變化，來美生子需求早已不像過去熱絡，因此即使出生公民權議題再度受到關注，實際對生意影響有限。

周太太表示，即使身處相關產業，她仍認為不應該鼓勵專程來美生子占用公共資源。「我們在美國生活、報稅，還是希望站在本地居民的角度看事情。」她說，只要生活過得去，不一定非要依賴這類生意增加收入。

同樣在皇后區提供客製化月子餐配送服務的陳媽媽則表示，公司服務定位原本就與傳統月子中心不同，主要客戶是居住美國的華人家庭、留學生及其他在地族群，因此政策變化對業務幾乎沒有影響。

她表示，來美生子的客戶通常需要住宿、證件辦理等一條龍服務，而公司僅提供月子餐配送，不提供住宿或代辦文件，因此本來就不是這類客群的主要選擇。

陳媽媽說，公司自成立以來，一直專注於客製化月子餐，依自然產、剖腹產及產後不同調理階段設計餐點，服務對象以在地家庭為主，因此近期並未因出生公民權相關消息出現明顯訂單波動。

整體而言，多位受訪業者均表示，相較十多年前來美生子盛行時期，如今市場結構早已改變，在地家庭、代孕及一般產後照護已成為華人母嬰產業主要收入來源。對於出生公民權未來是否出現重大變化，多數業者認為仍須觀察後續司法發展，但短期內對實際營運影響有限。