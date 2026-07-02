不滿「維持出生公民權」右派想出驗孕抽查反制

最高法院裁決維持出生公民權，受到維權團體的歡迎。（路透）

今日美國報1日報導，「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營對於最高法院保護出生公民權的裁決感到憤怒之際，某些保守派人士想出走極端路線的反制措施，包括彈劾大法官 、對外國訪客實施絕育、解散聯邦以及驗孕抽查等。

網絡政治雜誌「聯邦黨人」(The Federalist)執行長兼共同創辦人戴維斯(Sean Davis)在社群媒體 上發文表示，最高法院裁決出爐後有幾條可以前進的道路，例如增加最高法院大法官人數、強制要求所有外國訪客入境美國之前接受絕育。

戴維斯也提出解散聯邦，理由是「連誰成為公民都無法限制，根本稱不上一個國家。」

保守派媒體人波索比克(Jack Posobiec)在社群媒體發文寫道：「法院可從來沒說過我們不能對外國人強制抽查是否懷孕。」

大法官多數裁決川普總統限縮出生公民權行政命令違憲，但川普政府仍想透過修法限制。圖為支持出生公民權的民主黨眾議員賈西亞手持憲法。（路透）

共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)在社群媒體發文指出：「應該彈劾那些惡棍、激進份子的大法官。我說的就是妳，巴瑞特(Amy Coney Barrett)。」

巴瑞特也遭到保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)點名批判。凱利在個人節目中說：「我受夠了巴瑞特。坦白說，我受夠了巴瑞特的胡說八道。」

然而，右翼陣營的怒氣沖沖，引起某些保守派人士反駁。曾任魯比歐參議員助理、現任「法治學會」(Society for the Rule of Law)執行長努齊亞塔(Gregg Nunziata)指出：「右派對公民權判決的崩潰反應，虛偽程度令人震驚。」努齊亞塔說，大法官裁決其實是維持了現狀，多數意見的結論跟大多數保守派學界人士長期以來的立場一致。

川普第一任期白宮資深顧問班農(Steve Bannon)30日在播客節目開場便說：「這是永遠留下汙名的一天。」他表示，戰鬥還沒結束，「大家知道我們接下來要怎麼做嗎？我們會站起來，拍掉身上的塵土，然後向他們開戰。」

副總統范斯接受福斯新聞網訪問時說，裁決令人失望，是非常重大的錯誤，但其中也有一絲曙光，透露大法官對終結出生公民權頗為支持。