川普去年收入22億 加密貨幣就占14億

川普總統。（路透）

最新財務揭露報告顯示，川普 總統2025年就職後，個人年度總收入超過22億元，其中貨幣 " rel="238553">加密貨幣 投資收益逾14億元，占最大部分。申報文件還顯示，川普因為五起控告ABC、CBS、YouTube、Meta和社群媒體X平台的訴訟，獲得8650萬元和解金。

當被問及批評者指控他藉由總統職位牟利時，川普1日表示，他的財富增加是因為股市持續上漲，「每個人都在賺錢。」川普也說，如果民眾有401(k)退休帳戶，現在已經成長約85%。

美國官箴局(U.S. Office of Government Ethics)6月30日根據聯邦法律要求，發布長達927頁文件，概述川普年度財務狀況。在一年前提交的2024年財務揭露報告中，川普申報的資產總值超過16億元，收入則超過6億美元。

華盛頓郵報報導，川普去年重返白宮後，收入大增。總的來看，川普申報資產至少達24億元，收入逾22億元。由於聯邦披露表格只要求以「超過5000萬元」為範圍申報資產價值，川普全部資產價值幾乎肯定更高。

最新文件顯示，除了加密貨幣事業收入逾14億元，川普另外申報房地產、酒店和高爾夫相關收入超過6億2000萬元，外加訴訟和解金8650萬元。

在加密貨幣投資逾14億元收入方面，川普從Celebration Coins公司獲得迷因幣CIC Digital特許權利金收入6億3500萬元；川普透過家族創立的世界自由金融(World Liberty Financial)代幣銷售所得至少5億2500萬元、股權出售所得6500萬元，以及一筆穩定幣交易的淨收益1億9600萬元。川普另外還加碼投資微軟等科技股。

文件發布後，川普7月1日向記者表示，「我不參與自己的個人財務管理。我有基金替我管理資金。」當被追問是否從這些商業投資中獲益時，川普回答：「我在成為總統之前就已經賺了很多錢。」川普表示，負責管理他個人財務的金融機構設立了「盲目信託帳戶」，而他「刻意」不與任何負責管理這些資金的人接觸或討論相關事宜。

川普1日在馬里蘭州安德魯聯合基地首度搭乘卡達致贈新空軍一號專機，前往北達科他州參加羅斯福總統圖書館開幕典禮；川普稱讚新的空軍一號專機可能是史上最好的民航機，並表示，他對首次搭乘新的空軍一號感到興奮。

有媒體詢問新空軍一號的花費，川普則回答說，相較於用其他方法來打造新的空軍一號，用卡達致贈的飛機來做升級，成本相對低廉。

民主黨則指控川普不當受益。

科州眾議員克勞(Jason Crow)在社群媒體發文表示：「川普在任內透過加密貨幣相關事業賺進超過10億元。今天，他將首次搭乘那架由外國政府非法贈送、價值4億元的飛機。」他指的是卡達贈送給總統的新專機。「這種牟利與腐敗令人震驚，終將受到究責。」

加州參議員謝安達(Adam Schiff)則指出，川普在總統任期第一年所賺取的財富，「可能比他過去一生累積的收入總和還要多。」