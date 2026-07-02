川普去年收入22億 加密貨幣就占14億
最新財務揭露報告顯示，川普總統2025年就職後，個人年度總收入超過22億元，其中貨幣" rel="238553">加密貨幣投資收益逾14億元，占最大部分。申報文件還顯示，川普因為五起控告ABC、CBS、YouTube、Meta和社群媒體X平台的訴訟，獲得8650萬元和解金。
當被問及批評者指控他藉由總統職位牟利時，川普1日表示，他的財富增加是因為股市持續上漲，「每個人都在賺錢。」川普也說，如果民眾有401(k)退休帳戶，現在已經成長約85%。
美國官箴局(U.S. Office of Government Ethics)6月30日根據聯邦法律要求，發布長達927頁文件，概述川普年度財務狀況。在一年前提交的2024年財務揭露報告中，川普申報的資產總值超過16億元，收入則超過6億美元。
華盛頓郵報報導，川普去年重返白宮後，收入大增。總的來看，川普申報資產至少達24億元，收入逾22億元。由於聯邦披露表格只要求以「超過5000萬元」為範圍申報資產價值，川普全部資產價值幾乎肯定更高。
最新文件顯示，除了加密貨幣事業收入逾14億元，川普另外申報房地產、酒店和高爾夫相關收入超過6億2000萬元，外加訴訟和解金8650萬元。
在加密貨幣投資逾14億元收入方面，川普從Celebration Coins公司獲得迷因幣CIC Digital特許權利金收入6億3500萬元；川普透過家族創立的世界自由金融(World Liberty Financial)代幣銷售所得至少5億2500萬元、股權出售所得6500萬元，以及一筆穩定幣交易的淨收益1億9600萬元。川普另外還加碼投資微軟等科技股。
文件發布後，川普7月1日向記者表示，「我不參與自己的個人財務管理。我有基金替我管理資金。」當被追問是否從這些商業投資中獲益時，川普回答：「我在成為總統之前就已經賺了很多錢。」川普表示，負責管理他個人財務的金融機構設立了「盲目信託帳戶」，而他「刻意」不與任何負責管理這些資金的人接觸或討論相關事宜。
川普1日在馬里蘭州安德魯聯合基地首度搭乘卡達致贈新空軍一號專機，前往北達科他州參加羅斯福總統圖書館開幕典禮；川普稱讚新的空軍一號專機可能是史上最好的民航機，並表示，他對首次搭乘新的空軍一號感到興奮。
有媒體詢問新空軍一號的花費，川普則回答說，相較於用其他方法來打造新的空軍一號，用卡達致贈的飛機來做升級，成本相對低廉。
民主黨則指控川普不當受益。
科州眾議員克勞(Jason Crow)在社群媒體發文表示：「川普在任內透過加密貨幣相關事業賺進超過10億元。今天，他將首次搭乘那架由外國政府非法贈送、價值4億元的飛機。」他指的是卡達贈送給總統的新專機。「這種牟利與腐敗令人震驚，終將受到究責。」
加州參議員謝安達(Adam Schiff)則指出，川普在總統任期第一年所賺取的財富，「可能比他過去一生累積的收入總和還要多。」
文件顯示，川普去年總收入逾22億元，其中加密貨幣相關收益超過14億元，明顯高於房地產、酒店、高爾夫等其他收入來源，成為最大宗。 主要包括Celebration Coins公司的迷因幣特許權利金、家族創立的World Liberty Financial代幣銷售與股權出售，以及一筆穩定幣交易所帶來的淨收益。 民主黨議員指控川普在任內透過加密貨幣與外國贈機等商業活動不當受益，認為其牟利與腐敗情況嚴重，應該接受更嚴格究責與監督。
精華 FAQ
文件顯示，川普去年總收入逾22億元，其中加密貨幣相關收益超過14億元，明顯高於房地產、酒店、高爾夫等其他收入來源，成為最大宗。
主要包括Celebration Coins公司的迷因幣特許權利金、家族創立的World Liberty Financial代幣銷售與股權出售，以及一筆穩定幣交易所帶來的淨收益。
民主黨議員指控川普在任內透過加密貨幣與外國贈機等商業活動不當受益，認為其牟利與腐敗情況嚴重，應該接受更嚴格究責與監督。
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