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美光砸2.5億元支持川普帳戶 科技巨擘成白宮「提款機」？

編譯季晶晶／綜合外電
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美光宣布投入2.5億美元支持川普帳戶，預計最多可嘉惠100萬名美國兒童。(路透)
美光宣布投入2.5億美元支持川普帳戶，預計最多可嘉惠100萬名美國兒童。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美光宣布投入2.5億美元支持川普帳戶，透過員工配對與地區存款協助兒童累積資產，外界視為科技業向川普政府示好的最新案例。

川普總統周三表示，記憶體大廠美光（Micron）已同意向「川普帳戶」投資2.5億美元。這是一種為兒童設立的新型投資帳戶，源自去年的稅改法案。美光此舉正值科技行業積極向川普政府示好之際，格外引人關注。

川普在社群平台Truth Social上表示：「美光出色執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）的驚人舉動，將在不久的未來讓許多孩子無比開心。」他稱這是「同類企業投資中規模最大的一筆」。

任何有社會安全號碼的18歲以下兒童都可以開立川普帳戶。個人、雇主與其他人都可以把錢存進這個帳戶，帳戶內的資產就像個人退休帳戶一樣免稅增值。該帳戶預計自7月4日開始提供。

關於這些帳戶的具體運作方式仍然存在許多疑問，美國政府考慮引進其他公司的投資來為帳戶注入初始資金，包括人工智慧公司及SpaceX。

美光的這筆2.5億美元將分為兩部分。一是透過員工相對提撥機制，為員工18歲以下子女的川普帳戶提供最高1,000美元的對應款項；二是針對公司營運所在地的郡，為符合資格兒童的川普帳戶一次性存入250美元，涵蓋愛達荷州、紐約州、維吉尼亞州、加州、科羅拉多州、明尼蘇達州及德州。美光預估，整體計畫最多可嘉惠100萬名兒童。

在科技業積極爭取川普政府支持之際，美光舉動引發關注。包括蘋果（Apple）執行長庫克、SpaceX與特斯拉執行長馬斯克，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在內，共17位企業領袖，近期曾隨川普一同訪問中國。許多科技公司及其高層還支持了川普的其他政策，包括在白宮興建宴會廳的計畫。

去年12月，科技巨擘戴爾（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊宣布，將捐出62.5億美元用於支持川普帳戶。這筆資金將用於居住在家庭收入中位數低於15萬美元郵遞區號地區的10歲以下兒童

作為記憶體晶片製造商，美光因AI熱潮帶動產品需求大增，營運持續走強，市值於5月首次突破1兆美元。

精華 FAQ

  • 川普表示，美光同意投入2.5億美元支持川普帳戶。這筆資金被稱為同類企業投資中規模最大之一，並將用來為符合資格的兒童建立初始投資基礎。

  • 資金分成兩部分：一是為員工18歲以下子女提供最高1,000美元的對應款項；二是對營運所在地郡的合格兒童，直接存入250美元，涵蓋多州地區。

  • 因為科技業正積極爭取川普政府支持，美光的投入被視為政治示好的一環。同時，美光受AI需求帶動營運轉強，也讓其動作更具象徵與策略意義。

白宮 川普

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