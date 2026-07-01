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最高院挺出生公民權 華社歡迎裁決：憲法權利不容剝奪

記者許君達╱紐約報導
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最高法院推翻了川普政府試圖剝奪出生公民權的行政命令，紐約華人社區普遍表示歡迎，但...
最高法院推翻了川普政府試圖剝奪出生公民權的行政命令，紐約華人社區普遍表示歡迎，但也有更深的隱憂。圖為紐約華人社區的傳統舞獅隊在節慶上表演。(記者許君達╱攝影)

最高法院6月30日以六票對三票的結果，推翻川普政府限縮出生公民權的行政命令。華裔社群對此裁決表達歡迎。

國會亞太裔黨團(CAPAC)、非洲裔黨團(CBC)及西語裔黨團(CHC)主席孟昭文、克拉克(Yvette Clarke)和埃斯派亞特(Adriano Espaillat)均來自紐約州，他們在一項聯合聲明中指出，出生公民權由憲法第14修正案和1898年「黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)判例共同確認，並已被編入聯邦法律。今日的裁決宣告：川普政府無法憑一紙命令凌駕於憲法之上，更無權憑此命令重新定義「誰有資格成為美國人」。

孟昭文表示，她自己就出生於移民家庭，是個享受到出生公民權的人，並以此為榮。她強調，生於美國，即為美國人，今天最高法院的裁決重申了這一根本原則。

紐約州參議員劉醇逸表示，本裁決讓紐約增長最迅速的亞裔群體得以安心，確信他們的子女無庸置疑地屬於這個國家。對其他族裔的移民社區來說，今天的裁決同樣平息了本屆政府反移民論調帶來的恐慌。

紐約亞美商業中心創辦人王章華表示，最高法的裁決對於所有移民社區來說，是個能夠安心的好消息。他認為，當前對於出生公民權的濫用確實存在，比如一些人利用旅遊簽證來美國生子等，但絕不能用直接違抗憲法的方式去一刀切地解決這個問題。

紐約穆斯林社區維權人士馬聚表示，他近年來幫助過的多個走線客家庭都有新生兒在美國的土地上誕生並成為公民，假如裁決結果不利，這些小生命將首當其衝。因此，今天的裁決從結果上來看，「勉強過關」，但細究起來則讓人難以樂觀。

馬聚說，川普政府出台的這種赤裸裸悖逆憲法的命令，按理說根本不應該存在什麼爭議，甚至其被最高法院駁回這件事本身都不應該成為新聞。假如命令真的過關，「誰是美國人」這一整體敘事將被徹底推倒重來，不僅讓無數民權運動先輩的努力付諸東流，更會直接動搖美國立國精神的根基。而數以百萬甚至千萬計生活在這裡的人，都可能成為「永遠的寄居者」。

精華 FAQ

  • 最高法院以六票對三票，推翻川普政府試圖限縮出生公民權的行政命令，等於確認政府不能憑一紙命令改變憲法所保障的公民資格。

  • 他們認為出生公民權已由憲法第十四修正案、黃金德案與聯邦法律共同確立，裁決可讓移民家庭安心，也避免子女身分遭到不確定性威脅。

  • 王章華指出確有少數人利用旅遊簽證來美生子，但這不應成為違反憲法、全面否定出生公民權的理由，應透過合法方式處理問題。

華裔 川普 孟昭文

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