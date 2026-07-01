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最高院裁決後 移民威脅未解…公民權續打法律戰

記者陳熙文、顏伶如／綜合報導
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最高法院裁決宣布後，出生地公民權的支持者們在法院外慶祝。(歐新社)
最高法院裁決宣布後，出生地公民權的支持者們在法院外慶祝。(歐新社)

Axios新聞網站分析，最高法院對於屬地出生公民權的判決，讓移民權益倡議人士只能暫時鬆一口氣，因為裁決結果有很大程度早在意料之內，而且判決只涉及針對公民權、移民而來的打壓政策其中一環。川普總統表示，這個結果太糟糕，但可以透過國會修法來補救。

川普指出，不需要冗長且遲緩的修憲，並呼籲國會應該從今天起致力於終結昂貴和不公平的美國出生公民權；川普並表示，他會給予全力支持。

共和黨眾議員已在去年推出「2025年出生公民權法案」，為出生公民權訂出標準，規定在美國出生者，其父母必須至少有一人是美國公民、合法永久居民等，他們才有資格獲得公民身分。

Axios分析，川普政府持續加速遣返、擴大力道取消公民權，最高法院近來則削弱各種移民保護措施，從整體局勢看來，移民問題的法律爭議依然存在。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的多數意見書指出：「不論過去或現在，公民權一直都是能夠自由參與我們政治群體的權利。」

然而，爾灣加大(UC Irvine)法學院「是松豐三郎法律與平等中心」(Fred T. Korematsu Center for Law and Equality)執行主任羅勃特‧張(Robert Chang，音譯)指出，即使屬地出生公民權完好無損，聯邦政府仍然可以為權利設下障礙。

他說，任何以公民權為必要條件的情況下，聯邦政府都有很多槓桿可以利用，例如提高證明公民身分或移民身分的門檻。

報導指出，前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與前邊境巡邏隊指揮官博維諾(Greg Bovino)掌理期間，移民執法行動經常出現高度緊張的衝突對抗，但倡議人士與專家指出，川普政府已經調整策略，轉為趨於低調。

其中一例是川普政府計畫在今年10月之前，提出至少250件取消國籍訴訟。司法部已透過電郵向Axios證實消息。

另外，川普政府在沒有大肆宣傳的情況下，對於俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)延長身分放慢處理速度。移民鷹派人士認為，政府正在悄悄終止DACA計畫，同一時間則盡量避免引發負面政治衝擊。

雖然出生公民權判決不利川普，但最高法院上周在兩宗移民案中支持川普政府，允許在邊境拒絕庇護申請，同時終止海地和敘利亞移民的臨時保護身分。

最高法院對移民議題的紀錄遠未確定，其他幾件引發訴訟的移民政策官司都在進行中，例如加速遣返、強制拘留。

精華 FAQ

  • 這次裁決讓移民權益倡議者暫時鬆一口氣，但只是短暫緩解，因為判決並未解決整體移民打壓。文章指出，後續仍有多項政策與訴訟可能繼續削弱移民保障。

  • 川普認為不必走冗長修憲程序，而應由國會直接立法，終結他所稱昂貴且不公平的出生公民權。他並表示會全力支持相關修法，去年共和黨議員已提出法案。

  • 報導指出，政府正規劃在10月前提出至少250件取消國籍訴訟，也放慢DACA延長處理，並持續推進遣返、加速遣返與強制拘留等政策，顯示移民爭議仍在升高。

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