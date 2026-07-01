政黨競選支出封頂 最高法院解禁 川普喊「勝利」

根據大法官最新裁定，政黨可與候選人協調畫運用外界金主捐款，金額不受限。有人擔心政治政策更易被金錢操控。圖為民眾參加2024年總統候選人川普在威州的共和黨造勢大會。(美聯社)

聯邦最高法院6月30日以6票對3票的投票結果，取消政黨與國會及總統候選人協調競選花費的限制，推翻實行逾半世紀的聯邦選舉法規定。

美聯社報導，這起訴訟由副總統范斯(JD Vance)等共和黨人共同提出訟訴，最高法院六位保守派大法官 組成的多數意見占上風，推翻國會原訂的募款與支出限制。

最高法院2010年在「公民聯合會訴聯邦選舉委員會案」(Citizens United vs FEC)的裁決，為聯邦選舉中不受限制的獨立支出打開大門。

此次限制源於防止金主藉由向政黨捐贈不受限的資金，再由政黨代為候選人支出，規避個人對候選人捐款上限的規定，最高法院2001年維持相關限制。

路透報導，撰寫多數意見的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)指出，憲法文本、歷史和裁決先例都表明，政黨協調支出限制違反憲法第一修正案。

代表三位自由派大法官提出異議的大法官凱根(Elena Kagan)則指出，法院的這項裁決「將帶來難以估量的傷害」，因為它允許各方透過政黨向個別候選人提供巨額政治獻金，其金額遠遠超過捐款人依法可直接捐給候選人的上限。今後，全國性的政黨將可以直接向候選人的競選活動提供政治獻金。

這項裁決對共和黨有利，因為共和黨在資金方面，相對民主黨掌握明顯優勢。截至5月底，共和黨全國委員會(RNC)，以及參眾兩院的共和黨全國國會競選委員會合計擁有2億5600萬元現金且無負債，超過民主黨相似機構約1億2600萬元的現金，而民主黨背負逾1800萬元債務。

川普 總統透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「最高法院剛剛取消政治花費限制，這對共和黨人而言是一次巨大勝利，更重要的是，對憲法第一修正案而言也是一次龐大的勝利。」

此案2022年由俄亥俄州共和黨候選人委員會提起，當時的聯邦參議員范斯與眾議員夏柏特(Steve Chabot)加入訴訟行列；川普第二任期就任後，聯邦選舉委員會放棄為該法辯護，轉而與共和黨人一同主張推翻限制。

代表共和黨挑戰者的律師法蘭西斯科(Noel Francisco)對裁決表示歡迎，稱最高法院今日的裁決承認該制度與憲法相悖，確保各政黨今後能與候選人合作，向民眾闡明共同主張。