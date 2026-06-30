我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

川普2025年加密貨幣狂賺逾5.8億元 仍持有9億元代幣

川普2025年加密貨幣狂賺逾5.8億元 仍持有9億元代幣

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2025年透過加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。(美聯社)
川普總統2025年透過加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。(美聯社)

根據美國官箴局（Office of Government Ethics）周二公布的總統年度財務揭露報告，川普2025年加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。

川普透過其家族加密貨幣公司World Liberty Financial（WLF）發行代幣，銷售獲利約5.15億至5.27億美元，再加上出售WLF控股公司的股權，進帳約6,500萬美元。此事再度引發外界對利益衝突的關注。

報告顯示，川普目前仍持有157.5億枚WLF代幣，雖然代幣價格過去一年大幅下跌，這些代幣目前估值仍約9億美元。

WLF由川普兩名兒子與美國中東特使威科夫之子共同創立，發行WLFI代幣及USD1穩定幣。金融時報去年10月曾報導，川普家族加密貨幣事業一年內稅前獲利已超過10億美元。川普上任後陸續撤銷拜登政府時期對加密貨幣產業的部分限制，並終止對部分大型加密貨幣公司的訴訟。

除加密貨幣收益外，川普另外申報與Celebration Coins簽約的授權金約6.35億美元。彭博報導指出，這筆收入與旗下迷因幣事業有關，但文件未說明產品細節。

財務揭露也顯示，川普旗下高爾夫球場與俱樂部仍是重要收入來源，去年合計帶來逾2.9億美元收入。

他去年也大舉買進蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和輝達（Nvidia）的股票，每筆交易金額介於500萬至2,500萬美元。另買進價值50萬至100萬美元的亞馬遜（Amazon）股票。

此外，川普申報來自ABC、CBS、Meta等媒體與科技公司的和解金及相關款項，合計超過8,600萬美元。另有川普手表（Trump Watches）、川普傳記《Save America》等品牌授權與出版收入。

第一夫人梅蘭妮亞則申報紀錄片《Melania》授權收入約1,070萬美元，另透過NFT及其他收藏品銷售進帳約600萬美元。

針對利益衝突質疑，白宮表示，川普及其家族「從未、也絕不會涉及利益衝突」。川普集團則表示，這份財務揭露反映公司財務穩健，擁有優質資產、充裕流動性及保守的資產負債表。

精華 FAQ

  • 根據美國官箴局公布的財務揭露，川普2025年加密貨幣相關收入超過5.8億美元，主要來自World Liberty Financial代幣銷售及控股公司股權出售。

  • 報告顯示，川普仍持有157.5億枚WLF代幣。雖然代幣價格過去一年明顯下跌，但這批持有部位目前估值仍約9億美元。

  • 除加密貨幣外，他還有約6.35億美元授權金、高爾夫球場與俱樂部逾2.9億美元收入，以及來自媒體和科技公司的和解金與股票投資收益。

川普 加密貨幣

上一則

美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

延伸閱讀

川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄

川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄
「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣

「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣
馬斯克送大禮？傳川普政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」

馬斯克送大禮？傳川普政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」
郭文貴涉詐10億遭判30年監禁 法官：利用民主人士牟利

郭文貴涉詐10億遭判30年監禁 法官：利用民主人士牟利

熱門新聞

川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15

超人氣

更多 >
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻