美最高法院挺出生公民權 民團：為移民家庭帶來希望

美國最高法院6月30日針對出生公民權案做出裁決，民權團體「拉丁裔美國公民團結聯盟」在法院外頭等候消息。（中央社）

美國最高法院今天裁定維護「出生公民權」的原則，否決美國總統川普 限縮出生公民權的行政命令。消息一出，在法院外頭等候結果的民權團體直呼十分興奮並表示，這為移民家庭帶來希望，也為孩子提供心理上的安全感，「真的太棒了」。

美國最高法院今天發布的裁決摘要指出，在美國境內出生、父母為非法居留或暫時居留者的子女，屬於美國「管轄範圍」，並依憲法第14修正案的公民權條款，自出生起即為美國公民 。

逾百年來，只要在美國出生，無論生父母是否具美國國籍，或持有綠卡、短期簽證 ，或非法入境、逾期居留，都可依美國憲法第14修正案第1款「所有在美出生或歸化並受其管轄者，均為美國及居住州的公民」，享有公民身分。

這項修正案於1868年在美國內戰結束廢除奴隸制度後通過。不過，川普（Donald Trump）去年重返白宮後即簽署一項行政命令，要求各政府單位不得向非法居留美國和持短期簽證者產下的子女核發承認公民身分的文件：這項命令遭下級法院裁定，違反第14修正案。

美國最高法院去年底同意裁定川普限縮美國出生公民權指令的合法性，今年4月聽取口頭辯論後，於今天做出裁決。

在法院外頭等候消息的民權團體「拉丁裔美國公民團結聯盟」（League of United Latin American Citizens, LULAC）聽聞結果後雀躍不已。

LULAC研究及政策協調員Lu接受中央社記者訪問表示，出生公民權這項議題不僅和拉美裔有關，也關係到亞裔、東南亞裔美國人，「關乎每一個想要來到這個國家並成為美國人的人，以及在這裡出生的人」。

她說，這項裁決的重要性在於「只要你在這裡出生，你就是美國人」，今天第14修正案得到了維護、憲法也得到了維護，這令人感到興奮。

Lu認為，這為移民家庭、孩子及混合移民身分的家庭帶來更多希望，「如果你在這裡出生，你就屬於這裡，你就是美國人，可以去追逐那個美國夢」。最重要的一點是，「這為孩子提供心理上的安全感」。

本身即是出生公民權受惠者的LULAC政策研究員瓦蘭卡（Natalya Sonya Huallanca）受訪表示，身為一名懷抱夢想來到美國的秘魯移民之女，她「無法想像如果沒有出生公民權，情況會是如何」。

現年20歲的瓦蘭卡說，這項裁決結果能讓更多孩子生活在美國夢之中，在美國擁有更好的未來，「真的太棒了」。

然而，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，最高法院維護了出生公民權，「對我們國家來說太糟糕了」，但在總統支持下，「我們可以輕易透過國會立法來補救」。國會應該今天就開始著手終結「昂貴又不公平的」出生公民權。

川普先前稱，美國的出生公民權制度當初並非為了「讓中國富豪的小孩」變成美國公民，而是為了奴隸後代設立。這項制度遭到濫用，若任由現況發展，「將對美國經濟造成災難性打擊」。

美國最高法院6月30日裁定維護「出生公民權」的原則，圖為最高法院外觀。（中央社）