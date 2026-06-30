最高院擴大總統行政權 允解雇獨立機關官員 但不讓開除Fed庫克

最高法院在本會期結束前有許多重要案件等待裁決，29日即給予總統開除獨立機關官員的權力，但也暫時保住聯準會理事庫克的職務。圖為最高院外的媒體。（美聯社）

川普 總統企圖開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事莉莎‧庫克 (Lisa Cook)、聯邦貿易委員會(FTC)委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)而引發的兩起訴訟，最高法院29日做出判決。在「川普訴庫克案」(Trump v. Cook)中，大法官 在庫克的訴訟期間暫不讓川普解雇庫克，在「川普訴斯勞特案」(Trump v. Slaughter)裡，大法官則大幅擴張總統權力，允許川普開除獨立監督機關的政府官員。

20多個獨立機關受影響

大法官在「川普訴斯勞特案」裡以6票對3票投票結果裁定川普政府勝訴，裁決結果推翻了1935年重大判例「亨弗里遺產執行人訴美國案」(Humphrey's Executor v. United States)。

已有91年歷史的「亨弗里遺產執行人訴美國案」，禁止總統在沒有「正當理由」(for cause)的情況下，只因政策意見分歧而開除獨立機關官員。

但是首席大法官羅伯茲(John Roberts)代表多數撰寫意見指出：「我們認定，這種免於被解職的保障，違反了憲法所確立的權力分立原則。」

紐約時報分析，大法官認為總統有權開除原本受到聯邦法律保護的獨立監督機關官員，意味著權力從國會轉向總統的重大改變，總統將對獨立機關擁有更直接的控制權，聯邦政府架構可能出現劇烈改變。

判決結果對20多個機關也將帶來影響，包括旨在保護消費者、勞工、環境與核能安全的機構。這些機關在傳統上向來受到類似法律保護，免於受到總統完全控制。

最高法院裁決，川普總統有權開除聯邦貿易委員會委員蕾貝卡‧斯勞特。（路透檔案照）

川普發文讚重要歷史裁決

川普在「真實社群」(Truth Social) 發文表達支持與讚許。他寫道：「能成為促成這項歷史性且前所未有裁決的現任總統，是一項莫大的榮耀。這是有關總統權力的最重要裁決之一。」

但在「川普訴庫克案」當中，大法官則以5票對4票表決結果，擋下川普開除庫克，庫克得以保住聯準會現職。

主要意件書也由羅伯茲撰寫，多數意見決包括三位自由派大法官凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)以及保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。另外四位保守派大法官則持不同意見。

大法官認Fed獨立極重要

川普以庫克涉及貸款詐欺為由予以免職，但庫克則主張，被川普逼走是因為在川普二度執政最初九個月期間，拒絕支持川普要求聯準會配合的降息行動。

羅伯茲撰寫的主要意見書指出，聯準會是中央銀行，維持獨立極為重要，白宮聲稱總統擁有廣泛裁量權因此開除官員的決策不受司法審查的說詞並不成立。

大法官暫時擋下川普開除聯邦準備理事會理事莉莎‧庫克。（美聯社檔案照）