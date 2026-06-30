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郵寄選票寬限期過關 川普不滿：迫切通過拯救美國法案

編譯陳韻涵／綜合報導
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最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（美...
最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（美聯社）

最高法院29日通過，維持密西西比州允許在選舉日後五天內收到通訊選票得以計票的州法，再挫川普政府改革選舉法規的計畫。

最高法院裁定，聯邦法律並未規定選票必須在何時送達才能被計票。只要郵寄選票是在選舉日當天或之前寄出，各州可自行決定郵寄選票的截止收件期限。

紐約時報報導，川普政府在選舉法上接連受挫，聯邦法院日前已推翻川普一項行政命令的關鍵條款，該命令原欲授權美國郵政總局管理通訊選票；最高法院裁決指出，憲法將國會選舉管理權「主要」賦予各州議會，「最終」歸於國會，行政部門無權干預選舉事務。

川普向來抱怨通訊選票制度，2016年便無端質疑其公正性；2020年新冠肺炎疫情期間，民主黨選民大量採用通訊選票助民主黨候選人拜登得勝，川普此後屢次宣稱通訊選票舞弊猖獗，卻始終未能提出有力證據，揚言全面禁止通訊選票，僅軍人例外，卻無法突破憲法框架。

裁決出爐後，川普隨即透過社群媒體回應寫道，「有鑑於今日最高法院在選民權利問題上的重大挫敗，以及選票獲准在選舉結束很久後仍持續計算的事實，現在比以往任何時候都更迫切需要通過『拯救美國法案』。」 

「拯救美國法案」要求選民登記時須親自證明其公民身分、投票時出示附照片的政府核發證件，並對通訊選票新增身分查核限制。

該法案在參院仍需取得60票的通過門檻，川普甚至以拒簽其他法案為手段施壓國會；然而，此次裁決將讓他更積極推動共和黨援引「核武選項」，修改參院冗長辯論規則，強行推動立法。

對全美18個州及屬地的選務人員而言，這項裁決讓眾人鬆一口氣。

紐時去年審查發現，2024年大選中至少有72萬5000張選票在選舉日前已蓋郵戳，並在法定期限內送達；若裁決推翻密州州法，這些選票將作廢。

紐約州參議員與參院選舉委員會主席岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)表示，「在川普政府持續攻擊民主體制之際，最高法院今日的裁決強化了投票的基本權利。通訊選票對於維持選舉參與，並讓更多人參與民主程序至關重要。」

最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（路...
最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（路透）

精華 FAQ

  • 最高法院維持密西西比州規定，允許選舉日後五天內收到的通訊選票仍可計票，並指出聯邦法律未要求選票必須在選舉日當天前送達。

  • 裁定確認只要郵寄選票在選舉日當天或之前寄出，各州可自行決定收件期限，等於保留州政府調整郵寄選票截止時間的彈性。

  • 川普表示裁決顯示選民權利遭挫，因而更迫切需要通過拯救美國法案，要求身分查核與照片證件，並可能推動參院規則改革。

川普 紐約時報 密西西比州

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