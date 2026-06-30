郵寄選票寬限期過關 川普不滿：迫切通過拯救美國法案

最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（美聯社）

最高法院29日通過，維持密西西比州 允許在選舉日後五天內收到通訊選票得以計票的州法，再挫川普 政府改革選舉法規的計畫。

最高法院裁定，聯邦法律並未規定選票必須在何時送達才能被計票。只要郵寄選票是在選舉日當天或之前寄出，各州可自行決定郵寄選票的截止收件期限。

紐約時報 報導，川普政府在選舉法上接連受挫，聯邦法院日前已推翻川普一項行政命令的關鍵條款，該命令原欲授權美國郵政總局管理通訊選票；最高法院裁決指出，憲法將國會選舉管理權「主要」賦予各州議會，「最終」歸於國會，行政部門無權干預選舉事務。

川普向來抱怨通訊選票制度，2016年便無端質疑其公正性；2020年新冠肺炎疫情期間，民主黨選民大量採用通訊選票助民主黨候選人拜登得勝，川普此後屢次宣稱通訊選票舞弊猖獗，卻始終未能提出有力證據，揚言全面禁止通訊選票，僅軍人例外，卻無法突破憲法框架。

裁決出爐後，川普隨即透過社群媒體回應寫道，「有鑑於今日最高法院在選民權利問題上的重大挫敗，以及選票獲准在選舉結束很久後仍持續計算的事實，現在比以往任何時候都更迫切需要通過『拯救美國法案』。」

「拯救美國法案」要求選民登記時須親自證明其公民身分、投票時出示附照片的政府核發證件，並對通訊選票新增身分查核限制。

該法案在參院仍需取得60票的通過門檻，川普甚至以拒簽其他法案為手段施壓國會；然而，此次裁決將讓他更積極推動共和黨援引「核武選項」，修改參院冗長辯論規則，強行推動立法。

對全美18個州及屬地的選務人員而言，這項裁決讓眾人鬆一口氣。

紐時去年審查發現，2024年大選中至少有72萬5000張選票在選舉日前已蓋郵戳，並在法定期限內送達；若裁決推翻密州州法，這些選票將作廢。

紐約州參議員與參院選舉委員會主席岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)表示，「在川普政府持續攻擊民主體制之際，最高法院今日的裁決強化了投票的基本權利。通訊選票對於維持選舉參與，並讓更多人參與民主程序至關重要。」

最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（路透）