最高法院雙裁決5看點 聯準會免受政治干預

最高法院29日作出總統擴權的決議，但也拒絕受理川普上訴女作案卡洛爾案，川普將面臨巨額罰款。（路透）

最高法院29日裁決賦予川普 總統強大的法律支持，允許川普開除通常免於受到總統干預的獨立機關官員，不過大法官 把聯邦準備理事會(Federal Reserve)列為例外，阻止川普以涉及貸款詐欺為由開除聯準會 理事莉莎‧庫克(Lisa Cook)。

最高法院在「川普訴斯勞特案」(Trump v. Slaughter)大幅擴張總統權力，允許川普開除獨立監督機關的政府官員，推翻了一項沿用近百年的判例。這項裁決預料將為聯邦政府的組織架構帶來重大變革，同時也實現了川普政府及許多保守派人士長期追求的重要目標。他們一直主張，總統應對行政部門擁有幾乎不受限制的指揮與監督權。

彭博報導分析，最高法院兩起案件的裁決有五大看點：

1.聯準會有了法律盾牌

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫在主要意見書指出，法院繼續把央行視為特殊的獨立實體，成員至少受到免受政治干預的某種程度法律盾牌保護。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在協同意見書也寫道，聯準會特殊地位非常重要，以免產生重大的不確定性，若法院取消聯準會的獨立，將使其面臨政治影響，危害美國貨幣政策的效能。

2.正當理由的平衡區

多數意見決認定法律條文的效力，也就是聯準會理事只能因為「正當理由」遭到免職，不能遭到總統「隨意」(at will)革職。至於「正當理由」(For cause)的具體定義為何，大法官並未明確界定，而是把庫克的辯護與川普政府的主張放在光譜立場上不可接受的兩個極端。

3.法院扮演一定角色

大法官裁定，川普若執意開除庫克，或企圖開除其他理事，聯邦司法機關將扮演一定角色，決定川普行為是否合法。

4.社媒不等於正當程序

羅伯茲在多數意見書寫道，川普在「真實社群」發文寫著「庫克必須立即辭職」並附上貸款詐欺指控的貼文就算符合「正當理由」，其實並不符合正當程序(due process)。

羅伯茲指出，最少庫克也有權對受到爭議的事證提出解釋，有權透過某種管道發表回應，對於提交回應也應該有截止期限。

5.Fed庫克得以留任

最高院裁決不僅讓庫克繼續留任，從更廣泛角度來看，日後若出現類似狀況時，法官將有權讓面臨開除的聯準會理事留任原職。