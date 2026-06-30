川普提名的大法官 力挺郵寄選票寬限期 保守派失望

最高法院判決郵寄選票即使在選舉日之後寄達，也要計算，這個裁決較受民主黨歡迎。（美聯社）

最高法院大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)在29日以5比4的裁決中撰寫主要意見書，支持密西西比州法律允許選舉日後寄達的郵寄選票仍可計入。此裁決引發保守派強烈反彈，並呼籲通過「拯救美國法案」(SAVE American Act)強化選舉誠信。

福斯新聞(Fox News)報導，川普 總統任命的大法官巴瑞特撰寫主要意見書，首席大法官羅伯茲(John Roberts)及大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)與傑克森(Ketanji Brown Jackson)加入。巴瑞特認為，聯邦法以選舉日為選民表態截止日，但未規定選票送達期限，此一觀點迅速遭到保守派評論員與政治人物的批評。

共和黨參議員施密特(Eric Schmitt)表示，「這是一個令人震驚的錯誤意見。巴瑞特大法官與自由派大法官共同認定，聯邦選舉法並未禁止各州將選舉日後寄達的郵寄選票納入計票。這對選舉誠信極為不利，也是我們必須通過完整『拯救美國法案』的另一個理由。」

保守派作家馬恩克(Hans Mahncke)則在X平台上寫道，「巴瑞特乃繼大法官蘇特(Souter)之後，使保守派陣營在最高法院所面臨最嚴峻之司法挫敗。其差異在於，世人對蘇特本無厚望，而巴瑞特卻曾被視為最高法院保守派明日之星，而且更糟的是，她將在未來40年推行左傾路線。」

誠實選舉計畫(Honest Elections Project)執行長史尼德(Jason Snead)也表示，這項裁決「讓人非常失望，而且有失偏頗」。他寫道，「聯邦法律很清楚指出，所有選票必須在選舉日當天收到才能計票。最高法院錯失了一次強化選舉誠信的良機，反倒選擇走向加州式的混亂局面，正如艾里托(Samuel Alito)大法官在不同意見書中明確指出的，看著選票在選舉日後零零星星地湧入並翻轉選舉結果，只會損害大眾對我們政府體制的信任。」

這項裁決更促使許多人再次強調「拯救美國法案」的重要性，這是川普長期以來積極推動的選民身分查驗與公民資格核實立法，川普也在社媒回應這項裁決，稱之為「巨大的挫敗」，並強調所有選民都必須出示帶照片的身分證件和公民身分證明，而且除了特定例外之外，不應有郵寄選票。

川普寫道，「政治人物或其他任何人，都沒有藉口反對上述三項要求。反對的理由只有一個：就是作弊！」