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馬斯克送大禮？傳川普政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」

編譯葉亭均／綜合外電
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川普政府傳出已與SpaceX接洽，討論向兒童儲蓄帳戶「川普帳戶」捐贈股票。(路透...
川普政府傳出已與SpaceX接洽，討論向兒童儲蓄帳戶「川普帳戶」捐贈股票。(路透資料照)

川普政府傳出已與馬斯克的太空與AI公司SpaceX接洽，討論向預定於下周推出、名為「川普帳戶」（Trump Accounts）的兒童儲蓄帳戶捐贈股票。

根據新聞網站Semafor報導，如果SpaceX果真捐贈股票，將意味著馬斯克與川普總統在去年鬧翻後，如今持續修復彼此的關係。

目前尚不清楚馬斯克是否已同意向「川普帳戶」捐贈任何SpaceX股票，也不清楚將採取何種形式進行捐贈。目前官員預期這項兒童儲蓄帳戶計畫最快在下周一正式啟動。

美國財政部已與紐約梅隆銀行及線上券商Robinhood合作推動該計畫。自去年夏天國會通過共和黨法案、正式建立「川普帳戶」計畫以來，相關準備工作便持續進行中。

SpaceX、白宮以及負責管理「川普帳戶」的美國財政部發言人，均未對此置評。

SpaceX在本月稍早完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，公司估值已達2.2兆美元。

據另一家新聞媒體NOTUS去年報導，OpenAI執行長奧特曼最早提出AI公司可將部分股權讓渡給川普政府的構想。然而，川普曾預告將與AI企業執行長舉行會議的這件事從未實現，而同時間內閣官員則一直在討論如何設計這類股權捐贈的架構。

根據Semafor引述知情人士說法報導，美國財長貝森特主張將這些AI公司捐贈的股權做為「川普帳戶」的啟動資金；而商務部長盧特尼克則傾向將其納入某種形式的主權財富基金。

此前，戴爾創辦人戴爾（Michael Dell）夫婦已向「川普帳戶」捐贈62.5億美元現金，此外，包括金融機構貝萊德與美銀等多家公司，也已同意媒合員工的捐款。目前，已有超過600萬名兒童完成註冊。

川普政府一直將這項帳戶計畫視為川普政治功績的重要支柱之一。

川普國家經濟委員會主任哈塞特周一更預告，下周將舉行一場盛大的敲鐘儀式，「屆時那斯達克與紐約證券交易所將首次共同在白宮橢圓形辦公室敲響開市鐘」，以慶祝「川普帳戶」兒童儲蓄帳戶計畫正式啟動。

精華 FAQ

  • 報導指出，雙方正在接洽是否由SpaceX捐贈股票，作為預定下周推出的「川普帳戶」兒童儲蓄計畫資金來源之一。

  • 因為新聞提到兩人去年曾鬧翻，若SpaceX真的捐出股票，代表馬斯克與川普政府之間可能已逐步修補關係。

  • 財政部已與紐約梅隆銀行、Robinhood合作推動，戴爾夫婦捐出大量現金，多家企業也同意媒合員工捐款，註冊兒童已逾600萬人。

SpaceX 川普 馬斯克

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