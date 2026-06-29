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穆林：TPS移民應尋求永久居留權

編譯王曉伯／綜合報導　
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國安部長穆林28日在電視受訪時，呼籲經過大法官裁定後，持有臨時保護身分(TPS)...
國安部長穆林28日在電視受訪時，呼籲經過大法官裁定後，持有臨時保護身分(TPS)的移民，已失去合法居留資格，應該尋求永久居留權，或者返回原籍國。(路透)

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin) 28日表示，在美國持有臨時保護身分(TPS)的移民應該尋求永久居留權，或者返回原籍國。

穆林在接受CNN「國情咨文」(State of ‌the Union)節目訪問時發表上述言論。在此之前，最高法院以微弱多數投票裁定，允許川普政府剝奪數十萬海地敘利亞移民的人道庇護身份，此一身份原本是為保護他們免遭遣返飽受戰亂和貧困蹂躪的原籍國。

穆林針對持有臨時保護身分的移民表示：「要麼努力填寫申請表，以永久身份留在美國；要麼我們會幫助你們返回祖國。」

他補充道：「我們會給你們提供機票，外加大約2100元，幫助你們重新安頓。但根據法院的裁決以及臨時保護身份本身的名稱，它並非永久身份。」

聯邦法律允許政府對逃離戰爭、災難或其他不利環境的外國人民給予在美國的臨時合法居留權。

該身分先前曾多次獲得續簽，儘管美國政府試圖終止這些保護措施。目前國務院仍警告民眾不要前往海地或敘利亞，理由是當地暴力、犯罪、恐怖主義和綁架事件頻繁。

美國在2010年海地發生毀滅性地震後首次提供海地人臨時保護身分，並在2012年敘利亞陷入內戰後對敘利亞人民提供此一身分。

然而川普政府可能會大規模遣返移民，也引發反對聲音，甚至一些共和黨人也持反對意見。俄亥俄州州長德瓦恩(Mike DeWine) 28日接受CNN採訪時表示，將海地人遣返只會將他們置於險地。他表示，遣返這些勤奮的勞工將損害俄亥俄州的經濟，並導致醫療保健行業人手短缺。

路透報導，海地裔居民在俄亥俄州的存在，促進了部分後工業時代衰落地區的經濟復甦，提高了工資水平，創造了就業機會。

德瓦恩表示，「有很 多時候，都是海地裔居民在照顧你們患有阿茲海默症的父母，照顧住在養老院的家人。如果我們要把他們都趕走，這不符合我們自身的利益。」

精華 FAQ

  • 穆林主張，持有臨時保護身分者應盡快申請永久居留，若無意留美，就應接受政府協助返回原籍國，因TPS本質上並非永久身份。

  • 他表示，政府會提供機票，並額外給約2100元協助重新安頓，讓受影響者能回到祖國後較平順地重新開始生活。

  • 反對者認為海地局勢仍不安全，強行遣返恐讓人陷入危險；同時海地裔勞工也支撐俄亥俄州醫療與地方經濟，若大規模驅逐將造成缺工。

移民 敘利亞 海地

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