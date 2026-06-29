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川普提名 施羅耶將接任ICE局長

編譯彭馨儀／綜合報導
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川普總統宣布提名前陸戰隊員施羅耶，出任ICE局長，這項提名須得到參院認可。(路透...
川普總統宣布提名前陸戰隊員施羅耶，出任ICE局長，這項提名須得到參院認可。(路透)

川普總統27日宣布，將提名奧克拉荷馬州公共安全廳(Oklahoma Department of Public Safety)警官、退役陸戰隊員施羅耶(Lance Schroyer)擔任移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長。

川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，施羅耶曾任警官，也是陸戰隊員，「他在奧克拉荷馬州擁有超過29年逮捕最惡劣罪犯的經驗，」他同時向國會喊話，要求參議院必須「立即確認施羅耶的人事案，絕不能拖延。」

美聯社報導，施羅耶與國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)都來自奧克拉荷馬州，穆林月初在「全國警長協會」(National Sheriffs' Association)活動上邀請施羅耶上台，稱他為「我的好朋友」，並指出國安部最近聘用他擔任顧問。

前ICE官員克萊兒(Claire Trickler-McNulty)表示，穆林在奧克拉荷馬州的背景很可能影響了人選。

ICE多年來皆由代理局長掌管，自2017年初以來，ICE局長職務人選一直未能獲得參議院正式同意。

川普自去年上任以來，便將嚴厲打擊非法移民列為首要任務。ICE一直是川普打擊移民行動的核心，負責移民拘留和試圖驅逐出境。去年，ICE性獲得750億元挹注，要招聘1萬2000名探員並擴大執行拘留移民。

今年1月，ICE探員在明尼蘇達州開槍射殺2名公民普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)與古德(Renee Nicole Good)，引發全國抗議示威。許多人權團體對此強烈批評，政府大規模行動不僅嚴重侵犯公民自由，更對少數族裔製造不安的安全隱患。

此外，路透分析ICE紀錄，自川普啟動大規模驅逐行動以來，全美移民拘留所中已至少有50人死亡。初步統計數據顯示，截至6月初，自川普重返白宮後，拘留所內的移民死亡率已增加1倍以上，達到每1630人中就有1人死亡的比例。

面對外界與人權團體的猛烈抨擊，川普則堅持為這項鐵腕政策辯護。他強調，政府實施這項嚴厲打擊行動的核心目的，是為了有效減少無證移民的湧入，並從根本上改善與提升美國國內的國家安全。

精華 FAQ

  • 川普提名奧克拉荷馬州公共安全廳警官、退役陸戰隊員施羅耶出任ICE局長。川普稱他在當地有多年執法經驗，曾長期追捕最危險罪犯，具備強硬執法形象。

  • 川普在Truth Social發文催促參院立即通過，顯示他希望儘快讓ICE有正式局長領導。ICE多年來多由代理局長掌理，他想藉此加快移民執法與驅逐行動。

  • 人權團體批評大規模執法嚴重侵害公民自由，並讓少數族裔感到不安。報導也指出拘留所死亡案例增加，引發對ICE執法方式與人道風險的廣泛關注。

ICE 川普 國土安全部

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