大法官即將裁決 川普政府3大訴訟

聯邦最高法院本屆庭期將在數天內結束，目前仍有七宗重大案件懸而未決，包括川普 政府擴張總統權力的三大爭議、兩件選舉相關訴訟，以及一起各州禁止跨性別運動員參加女子賽事的訴訟，最快將於7月6日作出裁決。

路透報導，在川普政府的三大權力爭議訴訟當中，焦點分別指向聯邦準備銀行理事會(FRB)、聯邦貿易委員會(FTC)，以及限制出生公民權的行政命令。

川普總統去年基於未經證實的房貸詐欺指控，試圖解除聯準會 理事庫克(Lisa Cook)的職務，創下聯準會自1913年成立以來首例，引發外界憂慮央行獨立性。

庫克否認相關指控，宣稱這是川普因為雙方貨幣政策分歧而開除她的藉口；最高法院保守派大法官 目前以六比三的多數占據主導地位，此案1月辯論期間，大法官普遍質疑川普的立場。

另一宗類似案件事涉川普解雇民主黨籍的FTC委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)，代表政府出庭的司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)呼籲大法官推翻最高法院1935年「漢弗萊遺囑執行人訴美國」(Humphrey's Executor v. U.S.)一案中，裁定總統不能無故解雇獨立機構負責人的先例。

保守派大法官在此案辯論中傾向支持川普的立場，認為國會賦予獨立機構的任期保護已逾越憲法授予總統的行政權範圍。

在選舉相關案件方面，兩起裁決將在11月期中選舉前後出爐。

其一案涉及密西西比州允許選舉日後五個工作天內收到、郵戳日期在選舉日當天或之前的郵寄選票予以計票的州法；共和黨對此提出挑戰，川普表態支持。

保守派大法官3月辯論期間對該法律抱持懷疑態度，此案裁決結果將影響全國投票規範。

川普曾就大選舞弊問題發表不實聲明，並於3月簽署行政命令限制全國郵寄選票；波士頓聯邦地區法官塔萬尼(Indira Talwani)25日在裁決書中寫道，「憲法未授予總統掌控選舉的權力」，下令暫緩實施。

另外，最高法院1月辯論愛達荷州與西維吉尼亞州禁止跨性別運動員加入公立學校女子校隊的法律，保守派大法官傾向維持，這兩州主張此舉旨在保障女性運動的公平競爭環境，批評者則視同廣泛限縮跨性別族群權利的行動。

法院4月也就維吉尼亞州一宗涉及「地理圍籬」搜查令的案件進行辯論，核心爭議在於執法單位以犯罪現場周邊手機數據比對潛在嫌疑人的做法，是否違反憲法第四修正案的禁止不合理搜查條款。