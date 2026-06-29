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學貸新制7月生效 有人月還款金額從150元→713元

編譯王曉伯／綜合報導　
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7月1日開始，學貸實施新規，借款人的負擔將加重。圖為華盛頓州一男子在敎育部前舉牌...
7月1日開始，學貸實施新規，借款人的負擔將加重。圖為華盛頓州一男子在敎育部前舉牌，稱他還欠學貸16萬5000元。(美聯社)

開學日在即，而在川普總統的又大又美法(Big and Beautiful Act)之下，學生貸款將自7月1日起出現重大變革，學貸借款人可能面臨大又重的負擔：還款更重、可貸額度減少以及貸款條件更加嚴格。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，自7月1日起，川普的大又美法將簡化學貸系統，減少學貸款償還計畫的選擇，並加強對學生貸款額度的限制。在此一改革下，預計有超過700萬參與該計畫的人將被迫每月支付更多的聯邦貸款。此外，利率也將上漲。

財富管理公司Focus Partners Wealth的理財顧問奎格(Beckca Craig)表示，「人們對即將發生的事情感到十分緊張，甚至有些恐懼，」她指出，向該公司尋求協助的學貸借款人數明顯增加。

這項新措施是川普政府削減聯邦機構各項援助計畫資金的一部分。聯邦學生援助計畫將從教育部轉移到財政部。政府官員表示，財政部更有能力促使債務人履行還款義務，因為它負責為聯邦和州政府機構追討違約債務。

川普指責拜登政府過於注重學生貸款減免和債務取消，而忽視了確保貸款償還的重要性，而他的目的是為了削減聯邦開支並向大學施壓，要求降低學費。

北卡羅來納州的學貸借款人科雷亞(Lori Correa)對這些變化感到困惑不已，正在權衡各種選擇。她使用線上貸款模擬器後表示，由於還款計算方式的改變，她估計在新方案下，她的每月學生貸款還款將從150元飆升至713元。

現年57歲的科雷亞說道，「我原本希望憑藉我付出如此高昂代價獲得的教育，能夠過上體面的生活，但是我現在感覺，如果你只是一個普通人，努力奮鬥，你根本無法成功。」

根據聯邦學生援助統計數據，2026年第一季，近4300萬學貸借款人背負近1.7兆元的貸款。紐約聯邦儲備銀行的報告顯示，同期另有260萬名學貸借款人因未償還貸款而違約。報告稱，違約借款人的平均年齡接近40歲，來自南方州，在新冠疫情爆發前都沒有違約紀錄。

學生貸款權益組織擔心，學貸借款人已面臨通貨膨脹飆升、能源和食品價格上漲以及住房和醫療保健負擔加重的壓力，現今學貸還款增加不啻雪上加霜，可能會迫使一些低收入家庭和大學生轉向私人貸款市場，在那裡他們可能面臨更高的利率。專家擔心，這些學生甚至可能完全放棄高等教育，進而影響他們的經濟流動性和競爭力。

專家指出，在新政策下，學貸借款人必須了解4項關鍵性的改變：

1.新貸款

自7月1日開始，要申請學生貸款或尋求合併現有貸款的借款人只能有兩種選擇。一種是「還款援助計畫」（Repayment Assistance Plan），在該計畫下，調整後年收入不超過1萬元的學貸借款人每月仍需至少支付10元。這筆還款額看似不多，但是如果年收人只有1萬元，這個金額就為數可觀了。

另一種是分級標準計畫，還款金額將根據借款人未償還的貸款餘額計算，還款期限固定，最短10年，最長25年。

2.舊貸款

參加之前「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE)的學貸借款人至少有90天的時間轉入新的還款計畫。此外，他們還有另一個選項：可以選擇「根據收入還款計畫」（Income-Based Repayment plan，簡稱IBRP）。該計畫不會取消，因為是由國會在20年前制定的。

3. 貸款限制

在新計畫下，貸款限制增加，終身聯邦學生貸款總額不得超過25萬7500元。教育部官員表示，此舉有助學生避免「背負過多的貸款債務」。

4. 自動還款折扣

由於只有略超過三分之一的學貸借款人按時還款。教育部官員表示，在9月30日前加入自動還款服務的學貸借款人將有資格享受1%的利率折扣。克雷格表示，任何利率優惠在都很重要，因為新的學生貸款利率已達到多年來最高的水準。自7月日開始，非政府補貼的大學生貸款利率將為6.52%，研究生貸款利率將為8.07%。5年前，這兩個利率分別為2.75%和4.3%。

精華 FAQ

  • 新制自7月1日起生效，重點是簡化還款計畫、縮減可選方案、提高借款限制，並讓部分貸款利率上調，整體使借款人負擔更重。

  • 因為新方案改變了還款計算方式，改以收入、餘額或固定期限重新估算，原本較寬鬆的條件消失後，月付金額就可能大幅上升。

  • 新制將終身聯邦學貸上限設為25萬7500元，並提供自動扣款1%利率折扣；但整體利率已升至多年高點，仍可能增加還款壓力。

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