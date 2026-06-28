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美伊協議簽了 制裁鬆了 銀行和企業卻不敢動 關鍵障礙曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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川普政府推動逐步解除對伊朗制裁，銀行與企業仍觀望政策細節與法律風險。（路透）
川普政府推動逐步解除對伊朗制裁，銀行與企業仍觀望政策細節與法律風險。（路透）

美國總統川普的政府試圖解除對伊朗長達數十年的制裁，作為結束戰事協議的一部分，但此舉令各國政府、銀行及企業陷入混亂，因為他們面對新舊交織的許可和限制，必須重新評估與伊朗往來的法律風險。

伊朗自1979年革命後，因核子計畫及支持區域武裝組織，成為全球遭受制裁最嚴厲的國家之一。不過，美國已批准伊朗出售石油與燃料，並承諾解凍數十億美元資金。

川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）6月17日簽署的14點《諒解備忘錄》（MOU）規定，將依雙方同意時程逐步取消美國對伊朗的制裁，並指示財政部在技術談判期間，對現行制裁提供60天豁免

但執行過程困難重重，金融機構與企業仍不敢貿然恢復交易。

曾任美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）主任資深顧問的Adam Smith表示，即使有60天豁免，企業仍須百分之百確認交易符合法規，而銀行及其他金融中介未必願意承辦相關業務。但執行過程困難重重，金融機構與企業仍不敢貿然恢復交易。

另一方面，在情勢仍充滿不確定之際，美國鷹派人士主張，伊朗售油所得款項應存入由美方監督的第三方託管帳戶，甚至限制資金只能用於購買美國農產品，川普也公開提及此想法。

內部討論認為此舉可避免重蹈前總統歐巴馬政府「現金輸送」而遭共和黨批評，也可避免資金流向真主黨或哈瑪斯等代理組織。不過，相關內容並未寫入《諒解備忘錄》，也遭伊朗嘲諷並拒絕。

美國財政部長貝森特表示，伊朗未來售油將改以美元開立發票，財政部也已發布《一般許可X》（General License X），允許石油交易以美元計價資金進行。

不過，業界仍希望財政部提供明確的法遵指引，以降低銀行承作相關交易的疑慮。

對銀行而言，貿然恢復交易意味著可能違反制裁規定的風險。法國巴黎銀行（BNP Paribas）2014年曾因被指違反對伊朗和蘇丹的制裁，支付了近10億美元和解金。其他大銀行也支付過高額罰款。

歷屆美國政府與國會多年來對伊朗實施數百項制裁，形成層層限制，原本就是為了避免一次性全面解除。此外，部分法律要求美國與伊朗達成的核協議須送交國會審查批准，也讓解除制裁面臨法律障礙。

一些美國強硬派議員認為，川普政府有可能主張諒解備忘錄非核協議，以規避這些法律監督。如果政府採取這種做法，他們很可能會向與伊朗往來的銀行和企業施加額外壓力。

消息人士提到，2012年通過的《伊朗威脅削減與敘利亞人權法》（Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act）要求在美上市企業必須向美國證券交易委員會（SEC）申報與伊朗有關的業務活動。一旦美伊協議破局，這些公司恐將面臨國會調查。

專家指出，《一般許可X》對伊朗提供的制裁鬆綁幅度前所未見，但若主要依賴行政豁免，而非國會立法，川普政府要永久解除對伊朗制裁，長期而言仍將面臨艱鉅挑戰。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為制裁體系層層交疊，即使有60天豁免，金融機構仍需確認每筆交易完全合規；一旦出錯，可能面臨巨額罰款與國會追究。

  • 美國已允許伊朗出售石油與燃料，並承諾解凍數十億美元資金；財政部也發布一般許可X，讓部分石油交易可用美元計價進行。

  • 最大障礙在於多項制裁由國會授權，部分核協議還需送審；若政府只靠行政豁免而非立法，未來很可能遭議員與監管機構反制。

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