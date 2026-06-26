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眾院閉門作證「付1.58億給艾普斯坦」 富豪布萊克：我被騙了

記者胡玉立／即時報導
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布萊克(中)是私募股權公司阿波羅全球管理公司聯合創始人兼前執行長，26日出席眾院...
布萊克(中)是私募股權公司阿波羅全球管理公司聯合創始人兼前執行長，26日出席眾院監督委員會調查已故富豪「淫魔」艾普斯坦閉門聽證會。(美聯社)

億萬富豪投資者布萊克(Leon Black)26日出席眾院監督委員會調查已故富豪「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)閉門聽證會，針對他曾向艾普斯坦支付1億5800萬元，布萊克辯稱那些款項都是出於合法目的，堅稱自己沒有犯下任何刑事罪行。

美聯社及路透報導，布萊克是第16位出席此調查聽證人士。眾院委員會主席柯默(James Comer)在聽證前告訴記者，這次取證非常重要，可能會是迄今最具「突破性」聽證。

布萊克是私募股權公司阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)聯合創始人兼前執行長。由於他與艾普斯坦的多年關係引發爭議，2021年被迫辭職。

根據阿波羅公司委託進行的2021年調查，布萊克2012年至2017年向艾普斯坦支付1.58億元，用於「合法稅務、遺產規畫等服務」。

艾普斯坦2008年承認引誘未成年人賣淫， 被判入獄13個月。2019年因涉嫌未成年人性交易再次被捕並面臨聯邦指控。同年，他在曼哈頓監獄牢房內死亡，死因判定為自殺。

布萊克作證時說：「我和許多其他人一樣，給了艾普斯坦第二次機會。我真希望我沒有這麼做。」

布萊克表示，在付給艾普斯坦任何錢之前，他們已認識18年；艾普斯坦曾幫他解決「巨大的遺產問題」。他知道艾普斯坦在2008年認罪，但他被告知「那是關於偽造身分證件的孤立事件」。

布萊克聲稱，2018年他與艾普斯坦的「職業互動出現動盪」，兩人斷絕往來，2019年他才知道艾普斯坦的「不法行為」。

民主黨參議員懷登(Ron Wyden)針對布萊克調查近四年，6月將調查結果提交眾院委員會；懷登聲明指出，「艾普斯坦似乎充當布萊克的中間人，替布萊克向女性付費。」

布萊克在開場陳述中否認該指控，稱此「純屬臆測」。他說：「我從未虐待過任何女性；從未與未成年女性發生關係；從未參與性交易；從未向艾普斯坦付任何費用換取與女性接觸機會；也從未受到他的勒索。」

布萊克曾面臨多名女性提起性侵訴訟；其中兩起已被駁回，第三起仍在審理中。布萊克否認所有指控，目前尚未受到刑事指控。

精華 FAQ

  • 他否認曾向艾普斯坦付錢換取接觸女性的機會，也否認與未成年女性發生關係、參與性交易或遭到艾普斯坦勒索，並稱相關說法屬臆測。

  • 布萊克表示，這些款項是為了合法的稅務、遺產規畫等服務，並非非法報酬；他說艾普斯坦曾幫他處理重大遺產問題，自己當時相信對方。

  • 眾院正在調查艾普斯坦的人脈與金流，委員會認為布萊克證詞具突破性；他雖否認刑事不法，但仍面臨多名女性提起的民事性侵訴訟。

艾普斯坦 眾院

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