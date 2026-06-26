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美國建國250周年紀念護照曝光 川普放自己肖像

美國建國250周年紀念護照曝光 川普放自己肖像還寫這句話

編譯周辰陽／即時報導
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總統川普26日在真實社群公布印有自己肖像的限量版美國獨立250周年紀念護照設計圖...
總統川普26日在真實社群公布印有自己肖像的限量版美國獨立250周年紀念護照設計圖。(照片翻攝：Truth Social / realDonaldTrump)

AI摘要

文章摘要整理：

川普公布印有自己肖像的美國建國250周年限量紀念護照，內頁結合獨立宣言與歷史畫作，白宮稱其為愛國護照，但正式設計仍待國務院確認。

美國今年適逢建國250周年，總統川普26日公布一款印有自己肖像的限量版紀念護照設計圖。他在真實社群發文寫道：「美國的新護照，上面寫著：『歡迎，但要守規矩！（Welcome, but be good!）』」

▲ 影片來源：X平台＠CNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN報導，這款新護照上的川普肖像，似乎以華府史密森尼國家肖像館（Smithsonian National Portrait Gallery）收藏的總統肖像為基礎，與國務院今年稍早公布的版本不同。

川普在真實社群公布的護照樣本可見他站在堅毅桌（Resolute Desk）後方，背景為「獨立宣言」（Declaration of Independence）原文，底部則印有他的簽名。另一頁則印有畫家特朗布爾（John Trumbull）描繪「獨立宣言」提交場景的同名畫作。

白宮「X」官方帳號隨後也發布相同的護照設計圖，寫道：「紀念美國建國250周年的新版美國護照」，還表示這是一本「愛國護照」。被問及這是否為紀念版護照的正式設計時，白宮表示相關問題由國務院回應，但國務院尚未回應CNN的置評請求。

印有川普肖像的限量版美國護照於今年4月首度公布，作為美國建國250周年慶祝活動的一部分，封面、封底及內頁均採用客製化藝術設計與強化圖像。一名官員當時表示，待正式推出後，凡親自前往華府護照辦事處（Washington Passport Agency）辦理護照換發的民眾，將預設取得這款紀念版護照；線上申辦或其他地點則維持現行護照設計。

精華 FAQ

  • 這款限量版紀念護照採用客製化藝術設計，封面、封底與內頁皆強化圖像，並印上川普肖像與簽名，整體風格強調美國建國250周年的紀念意義。

  • 川普在真實社群表示，新護照寫有「歡迎，但要守規矩」，樣本中可見他站在堅毅桌後方，背景是獨立宣言原文，另一頁則印有特朗布爾的相關畫作。

  • 白宮同步發布設計圖，稱其為紀念建國250周年的新版美國護照與愛國護照；但是否屬正式定案設計，白宮稱由國務院回應，而國務院目前尚未置評。

護照 川普 國務院

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