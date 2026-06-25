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代理情報總監裁撤數十官員 還有第2波整頓

記者顏伶如／綜合報導
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代理國家情報總監普爾特(中)22日在白宮橢圓形辦公室聆聽川普總統講話；他一上任就...
代理國家情報總監普爾特(中)22日在白宮橢圓形辦公室聆聽川普總統講話；他一上任就開除六名政務官、撤換數十名職業情報官。(美聯社)

CNN報導，消息人士說，川普總統指派的代理國家情報總監普爾特(Bill Pulte)一上任就開除前國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)任命的六名政務官，並且撤換數十名職業情報官。知情人士指出，未來幾周可能還有20多人面臨裁撤。

消息人士說，45名職業情報官原本在國家情報總監辦公室執行聯合任務，遭到普爾特撤換之後已經回歸原本隸屬單位；先前傳出「國家反恐中心」(National Counterterrorism Center)可能是普爾特裁員的主要目標，但到目前為止未受影響。

18日向新崗位報到的普爾特，23日晚間在社群媒體X發文寫道：「今天，我跟國家反恐中心團隊開會，他們在川普總統領導下，為保護我們國家付出卓越貢獻。現場都是真正的專業人士與美國愛國者，能跟他們並肩合作是我的榮幸。」

民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)、康州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)22日致函普爾特，對於數百名國家情報總監辦公室人員將遭解聘或強迫休假表示憂慮，「恐將危害這個在911恐攻事件後成立的機構防止未來再有類似恐攻事件發生」。

國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)負責協調美國情報體系18個機構，但「美國再次偉大」(MAGA)陣營批評這個機關是企圖削弱總統權力的「深層政府」(deep-state)國家機器。

普爾特是川普長期盟友，在川普第二任期擔任聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長，毫無國安經驗卻出任代理國家情報總監，引來兩黨國會議員批評。

川普日前在社群媒體發文寫道，找來普爾特出任代理職務是為了對國家情報總監辦公室執行「立即且必要的縮編」。

一名共和黨參院幕僚對CNN表示，將出任代理國家情報總監的消息宣布後，普爾特便擬定一套詳細策略，準備落實川普改革議程，同時與參院情報委員會密切合作，「他落實效果很好，共和黨參議員留下深刻印象」。幕僚指出，如果普爾特繼續留在職務一段時間，外界不應感到意外。

幕僚指出，對共和黨來說，普爾特願意打破現狀，把大批人員送回原本單位並且整頓官僚系統，「這是亮點，不是缺點」。

代理國家情報總監普爾特22日在白宮橢圓形辦公室聆聽川普總統講話；他一上任就開除六...
代理國家情報總監普爾特22日在白宮橢圓形辦公室聆聽川普總統講話；他一上任就開除六名政務官、撤換數十名職業情報官。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他一上任就開除前任任命的六名政務官，並撤換數十名職業情報官，讓原本在國家情報總監辦公室執行聯合任務的人員回歸原單位，展現強勢整頓作風。

  • 民主黨議員認為，國家情報總監辦公室是在911後成立、負責協調18個情報機構的重要單位，若大幅解聘或強迫休假，可能削弱防範未來恐攻的能力。

  • 川普與MAGA陣營把縮編視為削弱所謂深層政府的改革；但普爾特缺乏國安經驗，仍引來兩黨批評，反映這場整頓帶有強烈政治色彩。

川普 維吉尼亞州

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