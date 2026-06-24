川普打擊外籍人士列選民系統 法官裁定禁查：威脅投票權

川普政府推動旨在打擊外籍人士非法列入各州選民名冊的「外籍人士福利驗證系統」，華府特區聯邦區域法院22日裁定，禁止簡稱SAVE的驗證系統繼續使用。圖為2025年11月紐約市長選舉投票。(新華社)

川普 政府推動旨在打擊外籍人士非法列入各州選民名冊的「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)，維權團體以計畫侵犯美國人民隱私權與投票 權為由提告。華府特區聯邦區域法院法官蘇克納南(Sparkle L. Sooknanan)22日裁定，禁止簡稱SAVE的驗證系統繼續使用。

蘇克納南法官採納原告主張，在裁決書中表示，「外籍人士福利驗證系統」經過修改與升級之後，匯整敏感的個資訊息，卻可能以錯誤手段將選民從選民名冊裡剔除。

裁決書寫道：「聯邦政府知情卻踐踏美國公民 的隱私權，執行手段威脅了神聖且不可侵犯的投票權。這種情況發生時，法院不能坐視不管。」

蘇克納南指出，國會明文禁止政府把美國人民的個人身分識別資料集中化，聯邦機關建立SAVE計畫時完全知道資料庫違反法律保護規定。

美聯社分析，法院裁決對川普總統來說是一大法律挫敗，川普一直希望透過聯邦機關在全國各地擴大打擊非公民列入選民名冊。川普今年稍早簽署行政命令成立「外籍人士福利驗證系統」，反對派人士批評是以非法手段成立集中式的聯邦選民訊息資料庫。

對於裁決結果，國土安全部總法律顧問珀西瓦爾(James Percival)在社群媒體發表聲明說；「很訝異左派竟然拚命阻止我們去解決他們認為並不存在的問題。」

司法部聲明則說，將繼續捍衛川普的移民執法政策以及國土安權部使用SAVE系統以驗證公民身分的作法。

SAVE計畫是根據移民法而建立，規定國土安全部必須協助聯邦、州、地方機關避免政府福利流向非公民。自從川普政府在2025年4月擴大計畫功能以來，至少25各州透過這套系統檢查選民名冊。

非營利組織「婦女選民聯盟」(League of Women Voters)、「電子資料保密中心」(Electronic Privacy Information Center)以及五名姓名未公開的美國公民對計畫提告，指控美國人民的隱私權和投票權受到侵犯。

原告律師蘇斯(Nikhel Sus)在2025年10月庭審對法官指出，歸化入籍的公民從選民名冊遭到非法移除的風險極高，在資料庫出錯時處境特別脆弱。

蘇斯22日表示，原告主張聯邦政府無權在各個機構之間任意分享敏感訊息，論述獲得法官認同感到欣慰，法院裁決代表「全面勝利」。