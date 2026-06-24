34件政庇案卻交出64份假文件 ICE重罰移民律師25萬

ICE對涉嫌提交假庇護申請的移民律師罰款25萬元。圖為中國與厄瓜多的無證客向美國邊界官員尋求政治庇護。(路透)

在國土安全部5月底指示美國移民 及海關執法局(ICE )律師，積極追查提出假庇護 申請的移民律師後，ICE 23日首度「開鍘」，將對涉嫌提交假庇護申請的移民律師多達馬尼(Vinod Doddamani)罰款25萬元。

美國廣播公司(ABC)報導，國土安全部下屬調查機構國土安全調查局(Homeland Security Investigations)宣布，將對多達馬尼發出5份罰款意向通知書(notice of intent to fine)。據稱，多達馬尼提交了32份移民案件，附了64份偽造文件。

國土安全部表示，多達馬尼提交的假庇護申請模式雷同，「措辭和內容相同或幾乎相同，包含相同或幾乎相同的事實敘述和有關所謂迫害的佐證細節」。

國土安全部首席律師珀西瓦爾(James Percival)5月26日指示ICE追查提出不實庇護申請的移民律師。國土安全部過去從未試圖懲罰涉嫌提交假移民申請的律師。

此舉被視為是川普政府挑戰移民法律體系最新舉措；代表ICE律師將更頻繁使用既有行政執法手段，打擊提交不實申請的移民，同時打擊代理這些移民案件的律師。

珀西瓦爾要求ICE律師加強執行聯邦反詐欺法，制定「反詐欺政策」，且任何措施「都應包括針對那些在移民法庭中提交不實庇護申請的移民律師，採取執法行動」。

珀西瓦爾指出，「詐欺性的庇護申請，會使移民系統不堪重負，拖延遣返危險的犯罪外國人，威脅國人安全」 ；「透過追究（多達馬尼的）責任，我們也向全國其他從事欺詐行徑的移民律師發出警告：你們濫用和詐騙移民系統的日子已經結束了。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，珀西瓦爾在備忘錄中引用的法規，允許政府向被控移民文件詐欺者提起民事訴訟，訴訟對象包括明知故犯準備、提交或協助提交不實陳述申請的人士。案件通常以正式指控文件「罰款意向通知書」告知收件人，政府認為其違法，可能面臨罰款。收件人可提出抗辯，但一旦被起訴，罰金可能非常高昂。