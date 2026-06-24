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華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

記者顏伶如、魏碧洲／綜合報導
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官...
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

擁有合法居留權但有犯罪紀錄的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)，返美時綠卡遭吊銷而衍生官司，最高法院23日以6票對3票表決結果支持川普政府主張，也就是邊境執法人員面對涉嫌犯罪的綠卡持有人入境時，有權逕行採取移民假釋(immigration parole)。該案對移民入境影響甚大，被告辯護律師指這將給予移民官員極大的裁量權。

面對涉案入境 允移民官員將身分改成假釋狀態

2012年，劉慕才在新澤西州遭控商標造假、販售仿冒衣服後潛逃出境，從中國返美時移民官員准他假釋入境，國土安全部在他回美後啟動遣返程序。劉某指控官員讓他以假釋身分入境是越權，錯誤允許國土安全部迅速啟動驅逐。但國土安全部指控劉慕才涉及道德敗壞罪行，屬於不可入境類別。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在主要意見書指出：「邊境官員並沒有責任要提供清楚且具說服力的證據，以證明劉某曾經犯下道德敗壞的罪行。」

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在不同意見書中表示，劉某遭到任何定罪之前，身分狀態就被改成移民假釋，等於落入「移民困境」。

傑克森寫道：「我擔心法院現在已經開了一張巨大的空白支票給政府。」

1990年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定，以假釋身分入境美國的移民，必須證明具備進入美國的資格，而綠卡持有人通常不會以「假釋」身分入境。

川普政府指出，劉慕才在移民官員准許之下假釋入境，因此隨時可遭遣返。川普政府對最高法院主張，劉慕才在州級法院有商標造假的定罪紀錄，就足以證明不具備入境資格，面臨刑事起訴的綠卡持有人，身分應該改成假釋狀態(on parole)。

在「布蘭奇訴劉案」(Blanche v. Lau)當中，今年4月大法官言詞辯論庭討論焦點在於，劉慕才返回美國時，政府是否需要提出他曾經犯罪的明確證據，還是可等到他遭定罪後才提證明。

律師：等於無限制擴大裁量權 影響很大

為劉姓華人被告辯護、一路上訴到聯邦最高院的紐約市高光俊律師表示，多數大法官的裁定是：政府(海關官員)「並不需要清晰而無可辯駁的證據」才能來取消綠卡持有人的綠卡資格，這與美國憲法相違背，聯邦第二巡迴法庭和其他三位大法官都認為，不能在逮捕階段就認定犯罪，取消綠卡。

他認為，一方面這是可說是政治意味厚的判決，因為六位大法官立場都是傾向保守，另方面是開下影響極為深遠的案例，等於是無限制擴大移民官員的裁量權，以後海關移民官員可憑自己判定來決定取消綠卡，這是不僅是對華人，對所有綠卡者都是很大的變化。

高光俊指出，劉先生被指控的並非重罪，而且也還沒有被判刑定罪，基本上法律權益，還受憲法保障，以後即使是被指控輕罪的綠卡者，也都得不到憲法保障。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於，政府能否在綠卡持有人返美時，因其涉嫌犯罪而直接改為假釋入境，並據此啟動遣返程序，而不必先提出明確且充分的定罪證據。

  • 最高法院以六票對三票支持川普政府，認定邊境執法人員對涉嫌犯罪的綠卡持有人，可在入境時採取移民假釋處置，並據此進一步處理其移民身分。

  • 律師認為，這等於讓海關與移民官員可憑自身判斷改變綠卡身分，甚至在尚未定罪前就剝奪權益，將對華人及所有綠卡持有人造成重大衝擊。

綠卡 華人 川普

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