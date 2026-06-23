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美祭175億美元貸款 目標2030年前10座核電反應爐在建

編譯季晶晶／綜合外電
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美國能源部宣布提供175億美元有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供應鏈...
美國能源部宣布提供175億美元有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供應鏈建設，加速新核電廠開發。示意圖。(路透)

能源部24日宣布，將提供總額175億美元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，這項計畫有助於實現2030年2030年前有10座大型核反應爐在建的目標，甚至可能讓時程提前3年。由於AI帶動資料中心快速擴張，美國用電需求激增，這項計畫已吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」（前身為貸款計畫辦公室）主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各1.1GW的西屋AP1000反應爐。西屋將與全美最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少5億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成800億美元合作框架僅數個月。根據協議，美國政府將協助安排融資及取得許可，換取未來20%的獲利分成。

川普政府希望到2050年將美國核能發電容量提高至400GW。與此同時，密西根州Palisades、賓州三哩島及愛荷華州Duane Arnold等三座已關閉的核電廠，預計近年內重啟。

精華 FAQ

  • 這筆175億美元有條件貸款主要用來協助公用事業與能源公司，提前採購核電關鍵零組件，降低供應鏈延誤風險，並加快新核電廠建設進度。

  • 能源部將最多支持五筆貸款，每筆對應一處廠址，興建兩座各1.1GW的西屋AP1000反應爐，並要求合作方先投入資金後才能取得貸款。

  • 因AI帶動資料中心快速擴張，美國用電需求大增，加上核電可提供穩定基載電力，政府希望藉由融資與許可協助，帶動核能供應鏈復甦。

貸款 能源部

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