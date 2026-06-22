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她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大...
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

父親節前夕，川普總統分享一張金髮女郎照片，並讚揚照片中女子為「好女兒」(great daughter)，引發網友熱議，甚至質疑川普可能有失智跡象。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普共有五名子女，與第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)育有長子小川普(Donald Jr、48歲)、長女伊凡卡(Ivanka、44歲)與次子艾瑞克(Eric、42歲)；與第二任妻子妻瑪拉‧梅波斯(Marla Maples)生下次女蒂芬妮(Tiffany、32歲)；與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)則生了么兒巴倫(Barron，20歲)。

這次突然冒出來一位神秘「好女兒」，引發網友議論。經過網路偵探搜尋，確認該名女子是紐約億萬富翁卡齊馬蒂迪斯(John Catsimatidis)的妻子瑪戈(Margo Catsimatidis)，卡齊馬蒂迪斯是Gristedes連鎖超市和Red Apple集團執行長，也是川普主要金主之一，其女安卓莉(Andrea)領導曼哈頓共和黨近十年，也是川普堅定支持者與盟友。

據信這張照片拍攝於前總統柯林頓任內，照片中瑪戈坐在紅色沙發上打電話，至於拍攝地點可能是大衛營，但尚未獲得白宮證實。

然而多數網友對於川普分享這張令人費解的照片動機，依然不得其解，紛紛在社群平台X提出質疑：「說真的，這位是哪位」、「等等，這女人到底是誰」，另一位網友則直言：「因為這張照片看起來像是上世紀90年代。」還有一位網友難掩心中疑惑指出：「不知道川普為何提到這個女兒是他的榮耀。」

隨後網友開始質疑川普的精神和身體狀況明顯衰退，一位網友寫道：「肯定是阿茲海默症。」另一位網友補充道：「又是一種精神衰退證據，川普總統患有失智症，讓美國再次偉大(MAGA)運動肯定會歪曲事實。」第三位網友直言：「我母親罹患阿茲海默症，會做一些莫名其妙的事，這是她失智的開始，所以我們沒收她的手機。」

然而白宮、醫師以及川普本人皆一再宣稱總統身心健康狀況良好，隔天上午，川普除了發布父親節慶祝貼文，還以一貫自嗨語氣宣揚政績：「就業人數和股市均創下歷史新高，經濟形勢空前好！我們擁有世界最強大軍隊，遙遙領先！」並強調：「我們在各方面都取得勝利，而且是前所未有的勝利，上帝保佑大家！」

精華 FAQ

  • 因為川普把照片中的女子稱作「好女兒」，但她並非川普的女兒，讓許多網友摸不著頭緒，進而懷疑他是否出現記憶或認知混亂。

  • 她被確認是紐約億萬富翁卡齊馬蒂迪斯的妻子瑪戈，丈夫是川普的重要金主之一，而其女兒安卓莉也是川普陣營的堅定支持者。

  • 不少網友把此事視為川普可能失智的徵兆，甚至提到阿茲海默症；但白宮、醫師與川普本人都一再強調，他的身心健康狀況良好。

川普 小川普 伊凡卡

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