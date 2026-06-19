我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國列車追撞1死現場畫面曝光 目擊者以為恐攻爆炸、乘客滿身血

好市多新品草莓聖代 華人嘗鮮：甜度剛好又實惠

川普新版「空軍一號」亮相 金光閃閃內裝首度向媒體曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成，19...
這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成，19日停放在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，未來將作為臨時空軍一號使用。(路透)

川普總統19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）公開展示一架重新整修的「空軍一號」總統專機，強調機身更大、內裝豪華，並採用更新後的塗裝。這架飛機預計在波音公司延宕交付兩架VC-25B新一代總統專機期間，作為臨時的「空軍一號」服役。

▲ 影片來源：X平台＠nicksortor（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

福斯新聞報導，這架波音747-8i客機由卡達政府捐贈並改裝供總統使用，目前美國空軍正進行最後準備作業。川普在空軍高層及官兵陪同下表示，新飛機最明顯的特色就是尺寸，「最大的不同就是大小，幾乎大了一倍」。

隨後，媒體獲安排簡短參觀機艙。機內採用木質飾板、金色調裝飾及米金色座椅，寬敞的客艙、大型電視螢幕和拋光金屬裝潢，營造出高級豪華氛圍。此外，機身前段設有一間配有休閒沙發座椅的私人套房，會議室內則設有大型會議桌，牆上懸掛描繪華盛頓紀念碑與倒影池（Reflecting Pool）的畫作，電視螢幕周圍並設有裝飾書櫃。

機身後段的媒體專區橫跨整個機身寬度，共設有24個座位，分布於三個區域。每個座位均配備獨立娛樂螢幕，整體空間明顯比現役空軍一號機隊的媒體區更為寬敞。整架飛機則採用川普偏好的紅、白、深藍配色，取代甘迺迪政府以來沿用至今的淺藍與白色塗裝。美國空軍今年稍早已證實，這套新塗裝將成為總統及行政專機機隊的標準配色，包括仍在研發中的VC-25B機隊。

川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀由卡達贈送、將作為臨時空軍一號使用的VC...
川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀由卡達贈送、將作為臨時空軍一號使用的VC-25B飛機。(路透)

美國空軍表示，這架飛機很快將開始執行驗收飛行（commissioning flights），也就是投入正式服役前的最後測試階段。空軍部長梅因克（Troy Meink）表示，空軍自計畫啟動以來便逐項檢視相關需求，以在維持總統專機任務標準的同時加快交付進度。

川普表示，他之所以爭取取得這架飛機，是因為不滿波音總統專機汰換計畫延宕，也認為現役機隊過於老舊。他透露曾向卡達國王提出，希望使用這架飛行時數不多的747客機，也稱讚飛機內裝工藝，形容其為「被認為是全世界最豪華的飛機」。

精華 FAQ

  • 川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地公開展示這架飛機，並在空軍高層及官兵陪同下說明其特色，媒體隨後也獲准進入機艙短暫參觀。

  • 因波音公司延宕交付兩架VC-25B新總統專機，這架由卡達政府捐贈並改裝的747-8i，將先作為臨時空軍一號，支援總統專機任務。

  • 機內以木質飾板、金色裝飾與米金座椅為主，還有大型螢幕、私人套房、會議室與書櫃設計；媒體區更橫跨機身、共有24個座位。

馬里蘭州 川普 波音

上一則

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

延伸閱讀

送川普返美 空軍1號服役35年功成身退 卡達贈機將取代

送川普返美 空軍1號服役35年功成身退 卡達贈機將取代
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
加州基地起飛 空軍B-52轟炸機墜毀 8人恐全遇難

加州基地起飛 空軍B-52轟炸機墜毀 8人恐全遇難
美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

熱門新聞

前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的國家」。(USICE網站)

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

2026-06-17 08:40
美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

2026-06-19 08:46
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室舉行記者會。（美聯社）

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

2026-06-19 02:45
一名伊朗婦女14日行經德黑蘭革命廣場一面印有伊朗國旗的大型看板。（歐新社）

美伊真正難關才開始 美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

2026-06-15 08:10
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？