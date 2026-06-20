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30天剷肉9公斤?川內閣流行「吃酸菜塑型」諮詢費1.8萬

編譯季晶晶／綜合報導
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業者展示酸菜，川普內閣官員流行「酸菜減脂風」。(路透資料照片)
業者展示酸菜，川普內閣官員流行「酸菜減脂風」。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

川普內閣多名官員流行以酸菜、泡菜等發酵食物減脂，聲稱可改善內臟脂肪與體態；歐馬拉提供相關諮詢，但費用高昂。

川普總統的內閣近來掀起一股「酸菜減脂風」，包括副總統范斯、商務部長盧特尼克、衛生部長甘迺迪，以及運輸部長達菲，全都開始大啖酸菜。

這套飲食法出自醫師歐馬拉(Sean O’Mara)之手，主打大量攝取酸菜、泡菜等發酵食品，搭配草飼牛肉，但須戒除酒精與甜食，據稱有助減少內臟脂肪、改善腸道健康，還能重塑體態。

副總統范斯是川普內閣推崇酸菜飲食的官員之一。（歐新社）
副總統范斯是川普內閣推崇酸菜飲食的官員之一。（歐新社）

72歲的甘迺迪本周在密西根州活動上驕傲宣布，自己約一年前開始採用這套飲食法，30天內減重20磅(約9公斤)，不僅體脂下降，也緩解了身體痠痛。

他還不忘點名41歲的范斯，「你看他的外型變了多少」。范斯是今年四旬齋期間開始採行這套酸菜飲食。根據報導，他午餐常吃雞蛋、酸菜、覆盆子與黑莓，晚餐則以牛肉或羊肉搭配酸菜為主。

除了川普內閣官員，共和黨籍的前聯邦眾議院議長麥卡錫也加入此一「酸菜俱樂部」。他表示，在接受歐馬拉指導後，腰圍已減少4吋(約10公分)。

但找歐馬拉諮詢，口袋要夠深。根據診所網站，他的「健康優化方案」收費8000元起；若由歐馬拉親自提供一對一諮詢，費用更高達1.8萬元。

至於川普，他本月觀看NBA總冠軍賽時，被拍到吃披薩、薯條，喝健怡可樂，全熟牛排配番茄醬也是他鍾情的食物。競選期間，他的專機上經常備有麥當勞起司漢堡和Chick-fil-A三明治。

歐馬拉早年曾參與白宮醫療團隊，如今自行開業，透過全身核磁共振(MRI)檢查，分析體脂堆積，協助客戶改善健康狀況。他認為，許多慢性疾病與老化問題都與內臟脂肪過多有關，而發酵食品有助改善身體代謝與腸道菌相。

川普內閣官員流行「酸菜減脂風」，圖為一個夾著香腸和酸菜的麵包。(美聯社檔案照)
川普內閣官員流行「酸菜減脂風」，圖為一個夾著香腸和酸菜的麵包。(美聯社檔案照)

精華 FAQ

  • 因醫師歐馬拉主張以酸菜、泡菜等發酵食品搭配草飼牛肉，並戒酒與甜食，據稱能減少內臟脂肪、改善腸道健康，於是多名官員跟進。

  • 報導提到副總統范斯、商務部長盧特尼克、衛生部長甘迺迪與運輸部長達菲都在嘗試，前眾院議長麥卡錫也表示接受指導後腰圍縮小。

  • 依診所網站，基礎的「健康優化方案」收費自8000元起；若要歐馬拉本人一對一親自諮詢，費用則高達1.8萬元，屬高價服務。

范斯 衛生部長 密西根州

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