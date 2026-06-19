我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

9：0 大法官全數支持大麻使用者可擁槍

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦最高法院大法官，一致裁定維護大麻使用者的擁槍權。(美聯社)
聯邦最高法院大法官，一致裁定維護大麻使用者的擁槍權。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：最高法院以九比零裁定，大麻使用者仍享有擁槍權。
  • 重點二：大法官認為，聯邦禁令過度擴張，侵犯第二修正案保障。
  • 重點三：此案維持赫馬尼勝訴，並影響數百萬大麻使用者。

最高法院大法官18日以9比0表決結果，一致裁定維護大麻使用者的擁槍權。大法官認為，過去依據1968年聯邦法律「槍枝管制法」進行的某些起訴，侵犯了美國憲法第二修正案賦予的「持有和攜帶武器」權利，應該限制聯邦法律禁止吸毒者擁槍的適用範圍。

路透報導，最高法院判定住在德州的吸食大麻者赫馬尼(Ali Hemani)勝訴，維持下級法院駁回對赫馬尼非法持有槍枝指控的裁決。美國第五巡迴上訴法院2025年駁回指控的裁決指出，除非人們持有槍枝時受到毒品影響，否則不適用該槍枝禁令。

「槍枝管制法」規定，任何「非法使用或沉迷於任何管制藥物」者持有槍支，均屬違法。這項規定威脅到全國數百萬吸食大麻者的擁槍權，也導致前總統拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)在2024年被定罪。檢方指控杭特．拜登2018年購槍時，謊稱自己沒有吸毒。

當時律師就以起訴侵犯第二修正案權利為辯護理由，但遭法官駁回而被定罪。杭特．拜登後來獲總統特赦。

川普政府在最高法院為聯邦法律辯護，敦促最高法院通過規定，允許對「慣用」非法毒品者提起非法持槍指控；政府表示，這項限制類似19世紀允許暫時對「慣於酗酒者」解除武裝的法律。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)負責撰寫判決書，指政府「未能證明起訴赫馬尼符合憲法第二修正案規定」。

戈薩奇還表示，過去針對酗酒者的法律與現代聯邦槍枝法不同；「我們理解毒品與槍枝有時確實可能形成危險組合，但政府試圖將針對使用毒品的現代法律類比於歷史法律時，須考量一個事實——許多今日廣為人知的毒品，在美國早期並不存在。」

但是戈薩奇提醒，這項裁決並不涵蓋禁止有毒癮者或「處於吸毒迷幻狀態者」持有槍枝的法律。

他補充說，如果政府能夠提出證據，證明被告使用大麻或任何其他毒品的行為，對自己或他人構成危險，那麼政府仍然可以依法對其提出起訴。

大麻原本一直與海洛因、搖頭丸等毒品併列為一級管制物質，但川普總統簽署了有關大麻的行政命令，司法部4月放寬部分大麻產品限制，並將大麻重新歸類為危害性較低的毒品。

赫馬尼的律師、美國公民自由聯盟(ACLU)法律主任王德棻(Cecillia Wang)表示，最高法院的裁決「保護了數百萬人權利，限制了政府實施任意和歧視性處罰的權力。」

精華 FAQ

  • 最高法院以九比零一致認定，僅因使用大麻就全面禁止持槍，與憲法第二修正案不符，應縮限聯邦禁令的適用範圍。

  • 法院維持下級法院判決，認為檢方未證明他在持槍當下受毒品影響，也不足以依現行規定直接認定其持槍違法。

  • 判決限制政府以吸毒者身分直接起訴持槍者，但若能證明其吸毒行為造成危險，或當事人處於毒癮或迷幻狀態，仍可依法追訴。

大麻 大法官 德州

上一則

送川普返美 空軍1號服役35年功成身退 卡達贈機將取代

下一則

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

延伸閱讀

重罪前科移民遣返程序期間可無限期關押？最高法院受理

重罪前科移民遣返程序期間可無限期關押？最高法院受理
威瑞森和AT&T未保護客戶數據被罰億元 最高院准聯邦開罰

威瑞森和AT&T未保護客戶數據被罰億元 最高院准聯邦開罰
不服氮氣死刑被判違憲 阿拉巴馬上訴遭駁回

不服氮氣死刑被判違憲 阿拉巴馬上訴遭駁回
川普禁39國移民簽證、綠卡和入籍 聯邦法官裁定違法

川普禁39國移民簽證、綠卡和入籍 聯邦法官裁定違法

熱門新聞

前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的國家」。(USICE網站)

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

2026-06-17 08:40
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
一名伊朗婦女14日行經德黑蘭革命廣場一面印有伊朗國旗的大型看板。（歐新社）

美伊真正難關才開始 美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

2026-06-15 08:10
川普總統14日在白宮南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日。（路透）

福斯獨家：FBI破獲川普生日當天白宮終極格鬥冠軍賽攻擊計畫

2026-06-16 07:56
在伊朗德黑蘭街頭，懸掛已故伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）和現任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的看板。（歐新社）

美伊終於達成停火協議 內容有什麼？伊朗會放棄核武嗎？

2026-06-14 21:05

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內