9：0 大法官全數支持大麻使用者可擁槍

聯邦最高法院大法官，一致裁定維護大麻使用者的擁槍權。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 最高法院以九比零裁定，大麻使用者仍享有擁槍權。

最高法院以九比零裁定，大麻使用者仍享有擁槍權。 重點二： 大法官認為，聯邦禁令過度擴張，侵犯第二修正案保障。

大法官認為，聯邦禁令過度擴張，侵犯第二修正案保障。 重點三：此案維持赫馬尼勝訴，並影響數百萬大麻使用者。

最高法院大法官 18日以9比0表決結果，一致裁定維護大麻 使用者的擁槍權。大法官認為，過去依據1968年聯邦法律「槍枝管制法」進行的某些起訴，侵犯了美國憲法第二修正案賦予的「持有和攜帶武器」權利，應該限制聯邦法律禁止吸毒者擁槍的適用範圍。

路透報導，最高法院判定住在德州 的吸食大麻者赫馬尼(Ali Hemani)勝訴，維持下級法院駁回對赫馬尼非法持有槍枝指控的裁決。美國第五巡迴上訴法院2025年駁回指控的裁決指出，除非人們持有槍枝時受到毒品影響，否則不適用該槍枝禁令。

「槍枝管制法」規定，任何「非法使用或沉迷於任何管制藥物」者持有槍支，均屬違法。這項規定威脅到全國數百萬吸食大麻者的擁槍權，也導致前總統拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)在2024年被定罪。檢方指控杭特．拜登2018年購槍時，謊稱自己沒有吸毒。

當時律師就以起訴侵犯第二修正案權利為辯護理由，但遭法官駁回而被定罪。杭特．拜登後來獲總統特赦。

川普政府在最高法院為聯邦法律辯護，敦促最高法院通過規定，允許對「慣用」非法毒品者提起非法持槍指控；政府表示，這項限制類似19世紀允許暫時對「慣於酗酒者」解除武裝的法律。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)負責撰寫判決書，指政府「未能證明起訴赫馬尼符合憲法第二修正案規定」。

戈薩奇還表示，過去針對酗酒者的法律與現代聯邦槍枝法不同；「我們理解毒品與槍枝有時確實可能形成危險組合，但政府試圖將針對使用毒品的現代法律類比於歷史法律時，須考量一個事實——許多今日廣為人知的毒品，在美國早期並不存在。」

但是戈薩奇提醒，這項裁決並不涵蓋禁止有毒癮者或「處於吸毒迷幻狀態者」持有槍枝的法律。

他補充說，如果政府能夠提出證據，證明被告使用大麻或任何其他毒品的行為，對自己或他人構成危險，那麼政府仍然可以依法對其提出起訴。

大麻原本一直與海洛因、搖頭丸等毒品併列為一級管制物質，但川普總統簽署了有關大麻的行政命令，司法部4月放寬部分大麻產品限制，並將大麻重新歸類為危害性較低的毒品。

赫馬尼的律師、美國公民自由聯盟(ACLU)法律主任王德棻(Cecillia Wang)表示，最高法院的裁決「保護了數百萬人權利，限制了政府實施任意和歧視性處罰的權力。」