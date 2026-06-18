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服務35年「空軍1號」退役 送川普從法國返美成最後任務

記者胡玉立／即時報導
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川普總統18日在法國登上「空軍一號」專機返回華府，這趟為「空軍一號」最後的旅程。...
川普總統18日在法國登上「空軍一號」專機返回華府，這趟為「空軍一號」最後的旅程。(美聯社)

載著美國總統訪問世界各國的「空軍一號」(Air Force One)專機，在18日凌晨3點將川普總統及其幕僚自法國送回華府後，完成了最後旅程，投入服務35年後「退役」。川普政府準備以卡達捐贈的波音747飛機取代，成為新的「空軍一號」。

白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)和白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)18日在社群媒體X平台貼出這架「功成身退」的波音747-200B巨型噴射客機照片；張振熙以「最後一程」為標題寫道：「辛苦了！忠誠又盡責的僕人。」

華盛頓郵報報導，五角大廈及其承包商L3哈里斯(L3Harris)近幾個月一直在對卡達捐贈的這架飛機進行大改造；空軍5月宣布飛機已完成改裝和飛行測試。6月初，航空攝影師戈姆利(Travis Ghormley)在德州韋科(Waco)拍到一張新專機夜間照片，塗裝為深藍色、紅色、金色和白色相間。

兩位官員表示，飛機外觀煥然一新，但空軍並未改動其豪華內飾，保留了為卡達王室設計的真皮革休息區，不像原「空軍一號」那樣採用偏向辦公空間的設計。空軍聲明表示，透過對元首專機內飾進行最小幅度改動，飛機得以更快交付，並保留所需安全功能。

華郵報導，這架來自卡達的「空軍一號」專機，只是暫時「過渡」使用。2017年川普第一任期內，空軍與波音公司簽約購買兩架747飛機，準備改裝為總統專機；但改裝進度嚴重落後，甚至可能無法在川普第二任期結束前完成。因此，五角大廈接收了卡達提供的飛機並加速改裝，趕在今年夏天投入使用。

五角大廈官員5月向國會表示，這架飛機改裝總成本不超過4億元；由於遠低於另兩架波音747改裝成本，曾引發質疑。國會獨立監督機構政府稽核處(Government Accountability Office）估計，另兩架波音747飛機改裝成本已逾56億元。

新舊「空軍一號」交接，也代表長達一年多的爭議暫告結束。此前，民主黨人和部分共和黨人曾批評川普政府與卡達達成「無條件捐贈專機」協議極不尋常，認為在操守、法律和國家安全方面造成隱憂。

白宮通訊主任張振熙在X平台貼出「空軍一號」專機，以「最後一程」為題寫道：「辛苦了...
白宮通訊主任張振熙在X平台貼出「空軍一號」專機，以「最後一程」為題寫道：「辛苦了！忠誠又盡責的僕人。」(取材自X平台)

精華 FAQ

  • 這架服役35年的空軍一號在18日凌晨3點，將川普總統及幕僚從法國送回華府後完成最後任務，隨即退役，象徵其長年總統專機生涯正式告一段落。

  • 新空軍一號來自卡達捐贈的波音747-200B，經五角大廈與承包商L3Harris大幅改造，已完成飛行測試，並以較低成本加速投入使用。

  • 爭議在於卡達無條件捐贈專機被批評不尋常，外界擔心涉及操守、法律與國安風險；同時，這架飛機僅作過渡使用，也反映原本波音新機交付嚴重延遲。

川普 華盛頓郵報 波音

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