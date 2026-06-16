不是川普要的「國旗藍」 水藻入侵林肯紀念堂倒映池綠油油

川普總統近期斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的倒映池，不過水池才剛翻新不久，又再度被水藻入侵，原本川普期待水池能在注入清水之後，呈現出美國國旗的「國旗藍」，現在卻變成綠色。(記者陳熙文／攝影)

美國即將慶祝建國250周年，川普 總統近期斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的倒映池，不過水池才剛翻新不久，又再度被水藻入侵，原本川普期待水池能在注入清水之後，呈現出美國國旗的「國旗藍」，現在卻變成綠色。

為了迎接建國250周年慶祝活動，川普近期花費約1400萬美元翻新、美化林肯紀念堂前的倒映池。

據報導，林肯紀念堂倒映池建於1920年代，自1923年對外開放，是華府 的著名地標，它是馬丁路德金恩1963年華府大遊行及其他大事件的重要地點；長約610公尺的倒映池於2010年至2012年才經歷過一次大翻修，不過仍持續遭遇管線破裂、漏水等問題。

針對此次翻修，川普期待抽乾水池，並在池底漆上「國旗藍」，同時處理漏水的問題，再注入清水；根據衛報報導指出，這項工程任務被交付給一家維州公司「大西洋工業塗料」（Atlantic Industrial Coating）；這間公司曾為川普的高爾夫球俱樂部的游泳池施工。

倒映池於6月第一周完成塗料工程，並重新注水。川普一度誇口說，倒映池的翻新工程經得起時間的考驗，指池底的塗料是非常的先進材質，屬於工業級的強度，足以支撐100年。

川普總統近期斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的倒映池，不過水池才剛翻新不久，又再度被水藻入侵，原本川普期待水池能在注入清水之後，呈現出美國國旗的「國旗藍」，現在卻變成綠色。(記者陳熙文／攝影)

川普總統近期斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的倒映池，不過水池才剛翻新不久，又再度被水藻入侵，原本川普期待水池能在注入清水之後，呈現出美國國旗的「國旗藍」，現在卻變成綠色。(記者陳熙文／攝影)

不過，根據NPR報導指出，不少民眾對翻新工程無感，認為倒映池與先前的差異不大。有報導也指出，倒映池在重新注水幾天後就出現水藻的蹤跡；美國內政部發言人馬丁（Katie Martin）則發出聲明解釋說，這些是殘餘在管線的水藻，並稱這屬於正常的重啟過程。

不過，華府最近這幾周天氣晴朗、氣溫飆升，導致藻類在倒映池快速增生，讓水池的顏色又從藍變綠。有媒體近日目擊工作人員向水池倒入雙氧水來殺除藻類。

本報記者實地勘查，確認水池確實呈現綠色，且水面上還出現疑似清潔劑的液體；倒映池附近有不少工作人員看起來正在進行抽水工作，試圖排除藻類滋生的問題。

川普總統近期斥資上千萬美元翻新林肯紀念堂前的倒映池，不過水池才剛翻新不久，又再度被水藻入侵，原本川普期待水池能在注入清水之後，呈現出美國國旗的「國旗藍」，現在卻變成綠色。(記者陳熙文／攝影)