美議員不滿與伊朗協議內容不明 川普願送交國會審查
美國與伊朗14日傳出達成結束交戰的暫時協議後，多名美國國會議員表示對協議內容大致不知情，包括許多共和黨籍議員。美國總統川普今天說，他願將協議送交國會審查。
路透社報導，根據美國和伊朗官員透露的內容，雙方達成的合作備忘錄（MOU）將把4月宣布的停火再延長60天，並讓全球重要航運通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放。但外界對於協議細節仍不清楚，內文至今也未提供給美國國會。
與川普同屬共和黨的美國聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）今天在美國國會大廈告訴媒體記者，黨內成員正敦促川普（Donald Trump）提供這份MOU的內文。
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則呼籲川普政府就這份協議對美國國會所謂「八人幫」進行1次機密簡報。「八人幫」是由國會情報委員會及國會領袖組成，通常由其對美國重大國家安全事務聽取簡報。
川普今天在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊告訴媒體記者，他原本沒想過要將與伊朗的MOU送交國會審查，但他會這麼做，「我喜歡這個主意」。他表示他想等到協議預計19日正式簽署後再行動。
川普並強調，伊朗將放棄其核武計畫。這使得他恐怕有法律義務必須讓美國國會介入。
因為根據美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內美國國會在2015年通過的「伊朗核協議審查法」（Iran Nuclear Agreement Review Act），任何與伊朗核計畫有關的協議必須送交國會審查，才能放寬制裁。
而這項審查行動，讓美國議員有機會試圖阻擋川普協議的部分內容。
主要疑慮是協議內容不透明，許多共和黨與民主黨議員都稱尚未看到全文，無法判斷是否影響制裁、停火與伊朗核計畫，因此要求白宮立即說明。 川普表示原本沒打算送交，但在記者詢問後改口說願意這麼做，並稱「我喜歡這個主意」，但他希望等到19日正式簽署後再採取行動。 因為川普稱伊朗將放棄核武計畫，這可能使協議落入2015年通過的伊朗核協議審查法範圍；凡涉及伊朗核計畫的協議，依法須送國會審查才能放寬制裁。
精華 FAQ
主要疑慮是協議內容不透明，許多共和黨與民主黨議員都稱尚未看到全文，無法判斷是否影響制裁、停火與伊朗核計畫，因此要求白宮立即說明。
川普表示原本沒打算送交，但在記者詢問後改口說願意這麼做，並稱「我喜歡這個主意」，但他希望等到19日正式簽署後再採取行動。
因為川普稱伊朗將放棄核武計畫，這可能使協議落入2015年通過的伊朗核協議審查法範圍；凡涉及伊朗核計畫的協議，依法須送國會審查才能放寬制裁。
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